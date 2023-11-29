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Published Сегодня, 13:27

Modified Сегодня, 13:35

Updated Сегодня, 13:35

«Город был грязным»: Моор отчитал дорожников за плохую очистку дорог Тюмени от снега

«Город был грязным»: Моор отчитал дорожников за плохую очистку дорог Тюмени от снега

29 ноября 2023, 13:27
Фото: скрин с видео Информцентр правительства ТО
Жители Тюмени недовольны качеством содержания дорог в городе. На это обратил внимание губернатор региона Александр Моор во время прямой линии. Он отметил, что и сам заметил, ч то муниципальщики не справились с последними снегопадами.

Губернатор призвал дорожников принять все необходимые меры по уборке снега и грязи с дорог, чтобы по городу могли безопасно передвигаться как автомобилисты, так и пешеходы.

«Соглашусь с вами, город был грязным. Есть недоработки наших дорожников. Обращаю внимание всех подрядчиков — есть недовольства вашей работой. И не смотря на то, что снега было немного, нужно было увеличить количество рабочих, чтобы вручную очистить дороги. Замечания приняли, берем в работу, я думаю, что дорожники работу подкорректируют», — сказал Александр Моор.

Также тюменцы попросили губернатора убрать соль с дорог. На это Александр Моор ответил, что в климатические условия в регионе не позволяют полностью от нее отказаться — «использование реагентов необходимо, чтобы не было наката».

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