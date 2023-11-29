«Город был грязным»: Моор отчитал дорожников за плохую очистку дорог Тюмени от снега

Posted Сегодня, 13:27
Published Сегодня, 13:27
Modified Сегодня, 13:35
Updated Сегодня, 13:35
Губернатор призвал дорожников принять все необходимые меры по уборке снега и грязи с дорог, чтобы по городу могли безопасно передвигаться как автомобилисты, так и пешеходы.
«Соглашусь с вами, город был грязным. Есть недоработки наших дорожников. Обращаю внимание всех подрядчиков — есть недовольства вашей работой. И не смотря на то, что снега было немного, нужно было увеличить количество рабочих, чтобы вручную очистить дороги. Замечания приняли, берем в работу, я думаю, что дорожники работу подкорректируют», — сказал Александр Моор.
Также тюменцы попросили губернатора убрать соль с дорог. На это Александр Моор ответил, что в климатические условия в регионе не позволяют полностью от нее отказаться — «использование реагентов необходимо, чтобы не было наката».