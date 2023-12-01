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Posted 1 декабря, 09:45

Published 1 декабря, 09:45

Modified Сегодня, 18:58

Updated Сегодня, 18:58

В Тюменской области продолжается оснащение сельских амбулаторий спецтранспортом

В Тюменской области продолжается оснащение сельских амбулаторий спецтранспортом

1 декабря 2023, 09:45
Фото: 1MI
У врачебной амбулатории в селе Байкалово Тобольского района появился новый транспорт. Автомобиль оснащен высокотехнологичным оборудованием — есть аппарат ЭКГ, дефибриллятор, аппарат искусственной вентиляции лёгких, дозатор лекарств, аспиратор и многое другое, сообщает депздрав Тюменской области.
Фото: депаратамент здравоохранения ТО

На новом транспорте бригада медиков выезжает на дом к взрослым и детям, численность которых более 3,7 тыс. человек. Это жители села Байкалово и близлежащих сельских поселений, которые расположены в радиусе 114 километров и районах Заболотья.

«Новый транспорт уже заступил на круглосуточное дежурство и полностью готов к самым жёстким условиям эксплуатации. Новая система отопления способна создать комфортную температуру в салоне даже при экстремально низких температурах», — отметил главврач ОБ№3 Дмитрий Бойко.

Сама SMART-амбулатория была построена в Байкалово по региональной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение». По этой же программе в июне 2023 года медучреждение обзавелось физиотерапевтическим кабинетом, о котором областные власти просили сельчане.

Отметим, что одним из главных приоритетных направлений деятельности правительства Тюменской области является повышение уровня здоровья населения региона и доступность медицинских услуг. На это и направлена региональная отраслевая программа развития здравоохранения.

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#Ирина Швецова
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