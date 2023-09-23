В сельской больнице Тюменской области появился новый компьютерный томограф

Posted 23 сентября, 11:11
Published 23 сентября, 11:11
Modified Сегодня, 08:36
Updated Сегодня, 08:36
Аппарат новейшего поколения в полной мере отвечает современным требованиям для проведения лучевой диагностики и даёт возможность проводить огромный спектр исследований компьютерной томографии. Томограф позволяет использовать самые низкие дозы облучения без потери качества. Лучевая нагрузка распределяется индивидуально в зависимости от возраста, веса и области исследования. Возраст пациентов может быть от новорождённых до людей пожилого возраста. Пациент может быть в сознании, без сознания, под наркозом. В дополнение к внешним медицинским устройствам пациент может иметь внутренние медицинские приборы, например, кардиостимулятор, ортопедические имплантаты.
«Приобретение компьютерного томографа открывает большие возможности для наших докторов и удобство для пациентов. Такое современное оборудование позволяет значительно сократить время ожидания исследования и получения конечного результата. На данном компьютерном томографе мы можем выполнять исследования различных областей тела, в том числе с контрастом, томограф позволяет с комфортом обследовать пациентов разной комплекции, он обладает грузоподъёмностью до 205 килограмм. Приобретение нового томографа позволит своевременного диагностировать онкологические заболевания на более ранних стадиях, что соответственно повысит эффективность лечения», — рассказал главный врач областной больницы №14 Дмитрий Суворов.