nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 23 сентября, 11:11

Published 23 сентября, 11:11

Modified Сегодня, 08:36

Updated Сегодня, 08:36

В сельской больнице Тюменской области появился новый компьютерный томограф

В сельской больнице Тюменской области появился новый компьютерный томограф

23 сентября 2023, 11:11
Фото: 1MI
В филиале облбольницы №14 в селе Казанском установили новый компьютерный томограф. Современное оборудование закуплено в медучреждение по региональной программе «Модернизации первичного звена здравоохранения», передает депздрав Тюменской области.

Аппарат новейшего поколения в полной мере отвечает современным требованиям для проведения лучевой диагностики и даёт возможность проводить огромный спектр исследований компьютерной томографии. Томограф позволяет использовать самые низкие дозы облучения без потери качества. Лучевая нагрузка распределяется индивидуально в зависимости от возраста, веса и области исследования. Возраст пациентов может быть от новорождённых до людей пожилого возраста. Пациент может быть в сознании, без сознания, под наркозом. В дополнение к внешним медицинским устройствам пациент может иметь внутренние медицинские приборы, например, кардиостимулятор, ортопедические имплантаты.

«Приобретение компьютерного томографа открывает большие возможности для наших докторов и удобство для пациентов. Такое современное оборудование позволяет значительно сократить время ожидания исследования и получения конечного результата. На данном компьютерном томографе мы можем выполнять исследования различных областей тела, в том числе с контрастом, томограф позволяет с комфортом обследовать пациентов разной комплекции, он обладает грузоподъёмностью до 205 килограмм. Приобретение нового томографа позволит своевременного диагностировать онкологические заболевания на более ранних стадиях, что соответственно повысит эффективность лечения», — рассказал главный врач областной больницы №14 Дмитрий Суворов.

Подпишитесь
«Это позор»: боец СВО в знак протеста отказался от ветеранского удостоверения и льгот
Сегодня, 06:47
«Виноват Казахстан?»: почему уровень воды в Туре достиг критического показателя
Вчера, 09:11
В Тюмени объявили о начале осеннего призыва
Сегодня, 05:59
«Берегите головы»: публикуем график магнитных бурь на октябрь 2023 года
Вчера, 10:14
Погода в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Ишиме на 3 октября
Сегодня, 01:07
В Тюмени стоимость подержанных машин резко увеличилась
Вчера, 17:57