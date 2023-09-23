В сельской больнице Тюменской области появился новый компьютерный томограф

Аппарат новейшего поколения в полной мере отвечает современным требованиям для проведения лучевой диагностики и даёт возможность проводить огромный спектр исследований компьютерной томографии. Томограф позволяет использовать самые низкие дозы облучения без потери качества. Лучевая нагрузка распределяется индивидуально в зависимости от возраста, веса и области исследования. Возраст пациентов может быть от новорождённых до людей пожилого возраста. Пациент может быть в сознании, без сознания, под наркозом. В дополнение к внешним медицинским устройствам пациент может иметь внутренние медицинские приборы, например, кардиостимулятор, ортопедические имплантаты.