Жителей Сладковского района обследовали врачи из Тюмени

Профилактика и раннее выявление социально-значимых заболеваний — значимая часть региональной программы здравоохранения. Проект «Здоровое село» ориентирован на население старше 40 лет, имеющее хронические неинфекционные заболевания и не посещавшие медучреждения год и более. Проект «Здоровое село» прошел в Сладковском районе уже во второй раз.