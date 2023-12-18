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Updated Сегодня, 06:58

Жителей Сладковского района обследовали врачи из Тюмени

Жителей Сладковского района обследовали врачи из Тюмени

18 декабря 2023, 14:23
Фото: 1MI
В Сладковском районе подвели итоги регионального проекта «Здоровое село». Тюменские медики пробыли в муниципалитете с 4 по 15 декабря и обследовали не только взрослых пациентов, но и детей, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

В бригаде докторов работали терапевт, кардиолог, эндокринолог, врач ультразвуковой диагностики, невролог, акушер-гинеколог, уролог, хирург, пульмонолог, ревматолог, онколог-маммолог, онколог-хирург и детские профильные специалисты.

За неделю массовых профосмотров:

  • осмотрено 2172 человека;
  • направлено на дообследование 659 человек;
  • откорректировано лечение 1070 пациентам;
  • направлено на коронароангиографию 26 человек;
  • отобрано на медицинскую реабилитацию 15 человек;
  • оформлено на группу инвалидности 10 человек;
  • госпитализировано 12 человек.

Профилактика и раннее выявление социально-значимых заболеваний — значимая часть региональной программы здравоохранения. Проект «Здоровое село» ориентирован на население старше 40 лет, имеющее хронические неинфекционные заболевания и не посещавшие медучреждения год и более. Проект «Здоровое село» прошел в Сладковском районе уже во второй раз.

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#Ирина Швецова#Департамент здравоохранения#Здравоохранение
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