Жителей Сладковского района обследовали врачи из Тюмени

Posted Вчера, 14:23
Published Вчера, 14:23
Modified Сегодня, 06:58
Updated Сегодня, 06:58
В бригаде докторов работали терапевт, кардиолог, эндокринолог, врач ультразвуковой диагностики, невролог, акушер-гинеколог, уролог, хирург, пульмонолог, ревматолог, онколог-маммолог, онколог-хирург и детские профильные специалисты.
За неделю массовых профосмотров:
Профилактика и раннее выявление социально-значимых заболеваний — значимая часть региональной программы здравоохранения. Проект «Здоровое село» ориентирован на население старше 40 лет, имеющее хронические неинфекционные заболевания и не посещавшие медучреждения год и более. Проект «Здоровое село» прошел в Сладковском районе уже во второй раз.