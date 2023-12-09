Тюменские специалисты центра медицины катастроф совершили 2 030 выездов и вылетов

В некоторых случаях единственным вариантом перевозки пациентов на дальние расстояния является железнодорожный транспорт. Так, специалистами ТЦМК доставлен в Москву 60-летний тюменец с тяжелой сердечно-сосудистой патологией. На протяжении всей поездки мужчина нуждался в интенсивной терапии. Все жизнеугрожающие состояния пациента были успешно купированы.