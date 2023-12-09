nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 9 декабря, 04:53

Published 9 декабря, 04:53

Modified Сегодня, 01:06

Updated Сегодня, 01:06

Тюменские специалисты центра медицины катастроф совершили 2 030 выездов и вылетов

Тюменские специалисты центра медицины катастроф совершили 2 030 выездов и вылетов

9 декабря 2023, 04:53
Фото: 1MI
С начала 2023 года сотрудники Тюменского центра медицины катастроф совершили 2030 выездов и вылетов. Всего эвакуированных пациентов — 1452 человека, в том числе 230 авиамедицинской бригадой. Специалистами центра выполнено 195 оперативных вмешательств в медорганизациях, сообщает депздрав региона.

Уходящий 2023 год принес медицинским работникам ТЦМК большое количество медицинских эвакуаций пациентов на дальние расстояния, в том числе в Москву, Санкт-Петербург, Набережные Челны, Минеральные воды, Екатеринбург, Курган, Ханты-Мансийск.

Недавно сотрудниками Тюменского центра медицины катастроф Ишимского подразделения доставлена в многопрофильный стационар областного центра 47-летняя жительница Голышмановского района. По предварительным данным произошло «отравление бытовым газом тяжелой степени». Во время транспортировки состояние женщины требовало проведения ИВЛ.

В некоторых случаях единственным вариантом перевозки пациентов на дальние расстояния является железнодорожный транспорт. Так, специалистами ТЦМК доставлен в Москву 60-летний тюменец с тяжелой сердечно-сосудистой патологией. На протяжении всей поездки мужчина нуждался в интенсивной терапии. Все жизнеугрожающие состояния пациента были успешно купированы.

За 11 месяцев текущего года сотрудники ТЦМК совершили 2030 выездов и вылетов. Всего эвакуированных пациентов — 1452 человека, в том числе 230 авиамедицинской бригадой. Специалистами ТЦМК выполнено 195 оперативных вмешательств в медицинских организациях юга Тюменской области.

#Ирина Швецова
Подпишитесь
«Анархия на рынке»: почему в регионе массово раскупают яйца и чем опасен их дефицит
Вчера, 07:17
«Кровь и металл»: ТОП-5 самых жутких ДТП Тюменской области в 2023 году
Вчера, 09:14
Детские новогодние ёлки 2023-2024 в Тюмени: где, когда и за сколько
Вчера, 10:37
Уже не по карману: сколько стоит в Тюмени новогодний стол?
Вчера, 01:00
Семейные обстоятельства: тюменский бизнесмен продает экопарк за 290 миллионов рублей
Вчера, 04:38
В Тюмени назвали самые скандальные профессии года
Вчера, 08:14