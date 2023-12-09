Тюменские специалисты центра медицины катастроф совершили 2 030 выездов и вылетов

Posted 9 декабря, 04:53
Published 9 декабря, 04:53
Modified Сегодня, 01:06
Updated Сегодня, 01:06
Уходящий 2023 год принес медицинским работникам ТЦМК большое количество медицинских эвакуаций пациентов на дальние расстояния, в том числе в Москву, Санкт-Петербург, Набережные Челны, Минеральные воды, Екатеринбург, Курган, Ханты-Мансийск.
Недавно сотрудниками Тюменского центра медицины катастроф Ишимского подразделения доставлена в многопрофильный стационар областного центра 47-летняя жительница Голышмановского района. По предварительным данным произошло «отравление бытовым газом тяжелой степени». Во время транспортировки состояние женщины требовало проведения ИВЛ.
В некоторых случаях единственным вариантом перевозки пациентов на дальние расстояния является железнодорожный транспорт. Так, специалистами ТЦМК доставлен в Москву 60-летний тюменец с тяжелой сердечно-сосудистой патологией. На протяжении всей поездки мужчина нуждался в интенсивной терапии. Все жизнеугрожающие состояния пациента были успешно купированы.
За 11 месяцев текущего года сотрудники ТЦМК совершили 2030 выездов и вылетов. Всего эвакуированных пациентов — 1452 человека, в том числе 230 авиамедицинской бригадой. Специалистами ТЦМК выполнено 195 оперативных вмешательств в медицинских организациях юга Тюменской области.