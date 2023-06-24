В амбулатории села Байкалово открылся физиотерапевтический кабинет

Для оказания медицинской помощи в котором, за счёт средств ОБ № 3, прошла обучение медицинская сестра амбулатории Елена Шмидт.



Для сельского населения доступны профилактика и лечение различных заболеваний с помощью дарсонвализации и ультразвуковой терапии, которая помогает в лечении заболеваний кожи, внутренних органов, костно-мышечной и нервной системы. Кабинет также оборудован аппаратами, которые способствуют лечению заболеваний костно-мышечной системы: остеохондроза, радикулита, артрита, и травм. Оборудование применяется и с целью обезболивающего, противовоспалительного действия.



Новую SMART-амбулаторию возвели в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение». Современное здание располагает полностью оборудованными кабинетами раннего выявления заболеваний, функциональной диагностики, физиотерапии, а также палатой дневного стационара. Медперсонал учреждения оказывает медицинскую помощь взрослому и детскому населению в количестве 3775 человек, в том числе из сельских поселений, расположенных в радиусе 114 километров.