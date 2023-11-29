Заключенным в тюменских колониях запрещенку перекидывают через забор рогатками

Posted Сегодня, 17:54
Published Сегодня, 17:54
Modified Сегодня, 17:57
Updated Сегодня, 17:57
Чаще всего запрещенка на территорию колоний попадает перебрасыванием через заборы и в продуктах питания, иногда в посылках. Об этом «МегаТюмени» рассказали в областном управлении ФСИН.
«В этом году запрещенные предметы находили в тюбиках зубной пасты, в финиках, шоколадных конфетах, в арахисе, вяленой рыбе, в ведерке с мороженым. Для перебросов правонарушители используют различные средства, например, спортивные рогатки, арбалеты и другое метательное оружие», — пояснили в ведомстве.
На такие ухищрения тюменцы идут, чтобы передать заключенным мобильные телефоны, зарядки, симки, наркотики и алкоголь.
Напомним, несколько дней назад в Тобольском СИЗО пятеро арестованных устроили бунт и поджог камеры. Мужчины таким образом выразили свое недовольство установленными порядками и условиями содержания.