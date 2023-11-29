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Published Сегодня, 17:54

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Updated Сегодня, 17:57

Заключенным в тюменских колониях запрещенку перекидывают через забор рогатками

Заключенным в тюменских колониях запрещенку перекидывают через забор рогатками

29 ноября 2023, 17:54
Фото: Midjourney
Друзья и родственники осужденных изобретают новые способы доставки в колонии запрещенных предметов. К противозаконному делу некоторые из них подходят весьма оригинально.

Чаще всего запрещенка на территорию колоний попадает перебрасыванием через заборы и в продуктах питания, иногда в посылках. Об этом «МегаТюмени» рассказали в областном управлении ФСИН.

«В этом году запрещенные предметы находили в тюбиках зубной пасты, в финиках, шоколадных конфетах, в арахисе, вяленой рыбе, в ведерке с мороженым. Для перебросов правонарушители используют различные средства, например, спортивные рогатки, арбалеты и другое метательное оружие», — пояснили в ведомстве.

На такие ухищрения тюменцы идут, чтобы передать заключенным мобильные телефоны, зарядки, симки, наркотики и алкоголь.

Напомним, несколько дней назад в Тобольском СИЗО пятеро арестованных устроили бунт и поджог камеры. Мужчины таким образом выразили свое недовольство установленными порядками и условиями содержания.

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#Общество#Ирина Швецова#Колонии#Исправительная колония#ФСИН
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