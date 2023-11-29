Проверка по заявлению тюменца на главу Югры за ее слова про СВО еще не окончена

Posted Сегодня, 17:26
Published Сегодня, 17:26
Modified Сегодня, 17:30
Updated Сегодня, 17:30
Копией письма общественник поделился с «Нашим городом». Ранее Юрий Рябцев направил в прокуратуру и МВД Югры обращения с просьбой дать ему обратную связь по результатам проверки.
«Ваше заявление в МВД Российской Федерации о привлечении губернатора ХМАО-Югры к административной ответственности поступило в УМВД России 18 октября 2023 года. Аналогичное заявление, которое зарегистрировано в КУСП УМВД России по ХМАО-Югре направлено в УМВД России по городу Нижневартовску для организации доследственной проверки, которая до настоящего времени не завершена», — сказано в документе.
Напомним, поводом для заявления стала фраза Натальи Комаровой про неготовность региональных властей к СВО. Обронила она ее во время прямого эфира с жителями Нижневартовска. Тогда же она сказала, что эта война «нам не нужна. Мы совершенно по-другому выстраивали мир».