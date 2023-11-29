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Проверка по заявлению тюменца на главу Югры за ее слова про СВО еще не окончена

Проверка по заявлению тюменца на главу Югры за ее слова про СВО еще не окончена

29 ноября 2023, 17:26
Фото: 1MI
Доследственная проверка по заявлению общественника Юрия Рябцева, в котором он просил привлечь губернатора ХМАО Наталю Комарову за ее высказывания про СВО, еще продолжается. Такой ответ тюменец получил от окружной прокуратуры.
Фото: предоставлено Юрием Рябцевым

Копией письма общественник поделился с «Нашим городом». Ранее Юрий Рябцев направил в прокуратуру и МВД Югры обращения с просьбой дать ему обратную связь по результатам проверки.

«Ваше заявление в МВД Российской Федерации о привлечении губернатора ХМАО-Югры к административной ответственности поступило в УМВД России 18 октября 2023 года. Аналогичное заявление, которое зарегистрировано в КУСП УМВД России по ХМАО-Югре направлено в УМВД России по городу Нижневартовску для организации доследственной проверки, которая до настоящего времени не завершена», — сказано в документе.

Напомним, поводом для заявления стала фраза Натальи Комаровой про неготовность региональных властей к СВО. Обронила она ее во время прямого эфира с жителями Нижневартовска. Тогда же она сказала, что эта война «нам не нужна. Мы совершенно по-другому выстраивали мир».

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#Общество#Ирина Швецова#Юрий Рябцев
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