Проверка по заявлению тюменца на главу Югры за ее слова про СВО еще не окончена

Напомним, поводом для заявления стала фраза Натальи Комаровой про неготовность региональных властей к СВО. Обронила она ее во время прямого эфира с жителями Нижневартовска. Тогда же она сказала, что эта война «нам не нужна. Мы совершенно по-другому выстраивали мир».