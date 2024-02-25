nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

ФСИН

Выбрать дату
2024
Тело Алексея Навального, умершего в тюменской колонии, передали его матери
Сторонники Алексея Навального* сообщили в социальных сетях, что мать оппозиционера получила его тело и в настоящее время находится в Салехарде.
25 февраля, 05:27
2023
Тюменскому УФСИН понадобился порошок с запахом кокаина и тротила
Управление ФСИН Тюменской области закупает «имитаторы запахов наркотических и взрывчатых веществ», - сообщается на сайте Госзакупки. Заявки на тендер принимаются от поставщиков до 27 февраля.
17 февраля 2023, 16:17
2022
Бывший полковник ФСИН просил смягчить ему наказание за взятки
19 ноября 2022, 12:59
Десятки заключенных колонии № 13 в Нижнем Тагиле могли отправиться в ЧВК
13 октября 2022, 16:43

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика