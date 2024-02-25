Тело Алексея Навального, умершего в тюменской колонии, передали его матери

Навальный* был арестован в январе 2021 года после того, как ФСИН потребовала заменить условный срок оппозиционера по делу «Ив Роше» на реальный. В мае 2022 года суд вынес приговор Навальному* по делу о мошенничестве и неуважении к суду. Фигуранта приговорили к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 1,2 миллиона рублей.