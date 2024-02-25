Тело Алексея Навального, умершего в тюменской колонии, передали его матери

Posted Сегодня, 05:27
Published Сегодня, 05:27
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Updated Сегодня, 05:29
Ранее, 22 февраля, Людмила Навальная подтвердила, что она была в морге в Салехарде и подписала медицинское свидетельство о смерти ее сына. Документ утверждал, что его смерть наступила по естественным причинам.
Напомним, что Алексей Навальный* умер 16 февраля в колонии ИК-3 «Полярный волк» на севере Тюменской области. О его кончине объявила Федеральная служба исполнения наказаний.
Навальный* был арестован в январе 2021 года после того, как ФСИН потребовала заменить условный срок оппозиционера по делу «Ив Роше» на реальный. В мае 2022 года суд вынес приговор Навальному* по делу о мошенничестве и неуважении к суду. Фигуранта приговорили к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 1,2 миллиона рублей.
*Алексей Навальный включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.