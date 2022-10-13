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Десятки заключенных колонии № 13 в Нижнем Тагиле могли отправиться в ЧВК

13 октября 16:43
Фото: 1Mi
Источник издания TagilCity.ru сообщает, что 79 заключенных из ИК-13 в Нижнем Тагиле отправились в ЧВК. 12 октября сюда прилетал вертолёт. Отмечается, что людей вербовали в колонии для бывших сотрудников правоохранительных органов.

Десятки осужденных могли покинули ИК-13 в четверг. Накануне в колонии рассказали заключённым о перспективах и зарплате. Новобранцам дадут время на подготовительные мероприятия и обучение.

«Полтора месяца подготовки, потом туда. За месяц зарплата 100 тысяч, за выполнение боевой задачи — 100 тысяч. Если вернешься в цинковом гробу, то выплата 5 миллионов»отметил источник издания TagilCity.ru.

На момент публикации в редакцию издание пришло электронное письмо об отсутствии набора заключённых в ряды ЧВК.

Ранее о подобных предложениях для заключённых сообщили Европейско-азиатские новости. По их данным представитель ЧВК прилетали в ИК-5 (Нижний Тагил). Официальных подтверждений всего изложенного пока нет.

Стоит отметить, что в ИК-13 могут находиться до 2010 человек.

#Новости#Нижний Тагил#ФСИН#Военные#Заключенные#Исправительная колония#Александр Мязин#Общество
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