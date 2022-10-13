Десятки заключенных колонии № 13 в Нижнем Тагиле могли отправиться в ЧВК

Десятки осужденных могли покинули ИК-13 в четверг. Накануне в колонии рассказали заключённым о перспективах и зарплате. Новобранцам дадут время на подготовительные мероприятия и обучение.
«Полтора месяца подготовки, потом туда. За месяц зарплата 100 тысяч, за выполнение боевой задачи — 100 тысяч. Если вернешься в цинковом гробу, то выплата 5 миллионов»отметил источник издания TagilCity.ru.
На момент публикации в редакцию издание пришло электронное письмо об отсутствии набора заключённых в ряды ЧВК.
Ранее о подобных предложениях для заключённых сообщили Европейско-азиатские новости. По их данным представитель ЧВК прилетали в ИК-5 (Нижний Тагил). Официальных подтверждений всего изложенного пока нет.
Стоит отметить, что в ИК-13 могут находиться до 2010 человек.