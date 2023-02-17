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Published Сегодня, 16:17

Modified Сегодня, 16:17

Updated Сегодня, 16:17

Тюменскому УФСИН понадобился порошок с запахом кокаина и тротила

17 февраля 2023, 16:17
Фото: 1MI

Тюменский УФСИН покупает порошок с запахом кокаина и тротила

Управление ФСИН Тюменской области закупает «имитаторы запахов наркотических и взрывчатых веществ», - сообщается на сайте Госзакупки. Заявки на тендер принимаются от поставщиков до 27 февраля.

По лоту № 0367100010523000012 приобретут имитаторы с запахами кокаина, героина, каннабиса, тротила. Они необходимы для обучения служебных собак. Четвероногие должны уметь находить запрещённые вещества. Имитаторы нужно будет поставить в одно из лечебных исправительных учреждений ФСИН по Тюменской области (здесь работает кинологическая служба).

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени 67-летняя пенсионерка пыталась передать своему сыну в колонию посылку с наркотиками. Она приехала к сыну в ИК-2, отбывавшему наказание за разбой.

#Александр Мязин#Общество#Тюменцы#Деньги#Закупки#ФСИН#Собаки#Кинологи#Кинологический клуб Союз
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