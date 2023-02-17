Тюменскому УФСИН понадобился порошок с запахом кокаина и тротила

Posted Сегодня, 16:17
Published Сегодня, 16:17
Modified Сегодня, 16:17
Updated Сегодня, 16:17
По лоту № 0367100010523000012 приобретут имитаторы с запахами кокаина, героина, каннабиса, тротила. Они необходимы для обучения служебных собак. Четвероногие должны уметь находить запрещённые вещества. Имитаторы нужно будет поставить в одно из лечебных исправительных учреждений ФСИН по Тюменской области (здесь работает кинологическая служба).
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени 67-летняя пенсионерка пыталась передать своему сыну в колонию посылку с наркотиками. Она приехала к сыну в ИК-2, отбывавшему наказание за разбой.