Тюменскому УФСИН понадобился порошок с запахом кокаина и тротила

По лоту № 0367100010523000012 приобретут имитаторы с запахами кокаина, героина, каннабиса, тротила. Они необходимы для обучения служебных собак. Четвероногие должны уметь находить запрещённые вещества. Имитаторы нужно будет поставить в одно из лечебных исправительных учреждений ФСИН по Тюменской области (здесь работает кинологическая служба).