Разводил на фото и боялся мамы: в Тюмени поймали растлителя малолетних

Все преступления молодой человек совершил в период с февраля по апрель 2021 года. Весной 2022 года маму одной из пострадавших девочек вызвали в школу, где ей сообщили, что ее дочь отправляет интимные фото неизвестному мальчику. После этого женщина обратилась в полицию.