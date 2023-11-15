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Published Сегодня, 05:42

Modified Сегодня, 06:08

Updated Сегодня, 06:08

В Тюмени молодого человека отправили в колонию за интим-переписки с детьми

Разводил на фото и боялся мамы: в Тюмени поймали растлителя малолетних

15 ноября 2023, 05:42
Фото: 1MI

В Тюмени молодого человека отправили в колонию за интим-переписки с детьми

Калининский районный суд вынес приговор 22-летнему уроженцу Свердловской области. Он отправится в колонию строгого режима на 18 лет за растление несовершеннолетних.
Сюжет
Суд

В социальных сетях молодой человек искал страницы девочек в возрасте от 8 до 12 лет. В общении с ними он представлялся 14-летним подростком и просил их прислать обнаженные фото.

Подсудимый признался, что ему нравилось рассматривать полученные снимки, но больше всего он любил уговаривать девочек на интимные фотосессии. Взамен он присылал им порнографические материалы, найденные на просторах интернета.

Переписки молодой человек своевременно удалял: о преступлениях могла узнать его мать, с которой он делил один компьютер.

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На его уговоры соглашались не все потенциальные жертвы. Молодой человек не запомнил всех девочек, с которыми ему удалось войти в контакт, но следствие узнало о шести несовершеннолетних из Челябинска, Барнаула, Нового Уренгоя, Волгоградской, Смоленской и Мурманской областей.

Все преступления молодой человек совершил в период с февраля по апрель 2021 года. Весной 2022 года маму одной из пострадавших девочек вызвали в школу, где ей сообщили, что ее дочь отправляет интимные фото неизвестному мальчику. После этого женщина обратилась в полицию.

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Подсудимый сознался сначала в двух, а потом еще в четырех преступлениях. Суд квалифицировал его действия как «насильственные действия сексуального характера — иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста».

Ранее «Наш Город» рассказывал, что в Тюменской области подросток подозревается в изнасиловании малолетней сестры. В полицию обратилась мама: девочка осмелилась рассказать ей о произошедшем.

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