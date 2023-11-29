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Posted 29 ноября, 09:31

Published 29 ноября, 09:31

Modified Сегодня, 19:44

Updated Сегодня, 19:44

Для жителей Тюменской области создали чат в telegram для вопросов по медицине

Для жителей Тюменской области создали чат в telegram для вопросов по медицине

29 ноября 2023, 09:31
Фото: Midjourney
Жители Тюменской области могут задать вопрос, связанный с оказанием медицинской помощи в государственных больницах и поликлиниках, в специально созданных для этого telegram-чатах. По какому принципу они работают, рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения региона.
Фото: скрин с ролика департамента здравоохранения ТО
«Задать вопрос можно с понедельника по субботу с 8:00 до 20:00 в одном из трёх Telegram-чатов. Медчаты работают по принципу „вопрос-ответ“. Участникам чата отвечают представители медицинских организаций с указанием фамилии, имени, отчества и должности», — пояснили в ведомстве.

Скачать чат можно по куар-коду на фото выше.

Отметим, одним из самых весомых улучшений в доступности медобслуживания в Тюменской области стала глобальная цифровизация услуг здравоохранения. Электронные технологии позволяют получать пациентам оперативные консультации и значительно сократить очные посещения больниц.

Достижение высоких показателей стало возможным благодаря мероприятиям, реализованным в рамках федерального проекта за последний год. Так, в информационной системе управления ресурсами медицинских организаций Тюменской области реализовано подключение к сервисам ЕПГУ «Прикрепление онлайн», сервису записи на приём к врачу по направлению, записи на вакцинацию и т. д. Все улучшения системы направлены на перевод услуг в электронный вид и переход на электронный документооборот в сфере здравоохранения — все данные находятся в единой системе и доступны сотрудникам медицинских организаций и ответственным органам власти.

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