Для жителей Тюменской области создали чат в telegram для вопросов по медицине

Posted 29 ноября, 09:31
Published 29 ноября, 09:31
Modified Сегодня, 19:44
Updated Сегодня, 19:44
«Задать вопрос можно с понедельника по субботу с 8:00 до 20:00 в одном из трёх Telegram-чатов. Медчаты работают по принципу „вопрос-ответ“. Участникам чата отвечают представители медицинских организаций с указанием фамилии, имени, отчества и должности», — пояснили в ведомстве.
Скачать чат можно по куар-коду на фото выше.
Отметим, одним из самых весомых улучшений в доступности медобслуживания в Тюменской области стала глобальная цифровизация услуг здравоохранения. Электронные технологии позволяют получать пациентам оперативные консультации и значительно сократить очные посещения больниц.
Достижение высоких показателей стало возможным благодаря мероприятиям, реализованным в рамках федерального проекта за последний год. Так, в информационной системе управления ресурсами медицинских организаций Тюменской области реализовано подключение к сервисам ЕПГУ «Прикрепление онлайн», сервису записи на приём к врачу по направлению, записи на вакцинацию и т. д. Все улучшения системы направлены на перевод услуг в электронный вид и переход на электронный документооборот в сфере здравоохранения — все данные находятся в единой системе и доступны сотрудникам медицинских организаций и ответственным органам власти.