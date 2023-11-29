Для жителей Тюменской области создали чат в telegram для вопросов по медицине

Достижение высоких показателей стало возможным благодаря мероприятиям, реализованным в рамках федерального проекта за последний год. Так, в информационной системе управления ресурсами медицинских организаций Тюменской области реализовано подключение к сервисам ЕПГУ «Прикрепление онлайн», сервису записи на приём к врачу по направлению, записи на вакцинацию и т. д. Все улучшения системы направлены на перевод услуг в электронный вид и переход на электронный документооборот в сфере здравоохранения — все данные находятся в единой системе и доступны сотрудникам медицинских организаций и ответственным органам власти.