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Опыт Тюмени в цифровизации здравоохранения перенимают другие регионы России

8 июля 03:55
Фото: Департамент информатизации Тюменской области
Для знакомства с региональной централизованной медицинской информационной системой (ИС УРМО) и обмена опытом информатизации и цифровизации отрасли здравоохранения 5 июля Тюмень посетила делегация из Санкт-Петербурга. Об этом рассказали в областном департаменте цифровизации.

На примере ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница № 1» и ГАУЗ ТО «Городская поликлиника № 17» участникам делегации продемонстрировали функционал ИС УРМО в части автоматизации процессов стационара и поликлиники.

По итогам визита делегаты выразили заинтересованность в дальнейшем взаимодействии, отметили полезный опыт Тюменской области и его высокую ценность для развития цифровых медицинских сервисов в своем регионе. Также делегация особо отметила проектный офис городской поликлиники № 17, который позволяет прорабатывать и реализовывать качественные сервисы для граждан.

Ранее эффективность внедряемых решений и систематическая и результативная работа региона в области цифровизации здравоохранения были отмечены во время визита делегации Архангельской области.

Информационная инфраструктура в Тюменской области из года в год развивается. Регион по итогам прошлого года заняла 6 место среди 85 субъектов России по уровню достижения «цифровой зрелости».

#Новости#Ирина Швецова#Политика
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