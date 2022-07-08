Опыт Тюмени в цифровизации здравоохранения перенимают другие регионы России

По итогам визита делегаты выразили заинтересованность в дальнейшем взаимодействии, отметили полезный опыт Тюменской области и его высокую ценность для развития цифровых медицинских сервисов в своем регионе. Также делегация особо отметила проектный офис городской поликлиники № 17, который позволяет прорабатывать и реализовывать качественные сервисы для граждан.