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Posted 25 апреля 13:01

Published 25 апреля 13:01

Modified Сегодня, 04:51

Updated Сегодня, 04:51

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Тюмень тестирует новую систему в здравоохранении «Персональные медицинские помощники»

25 апреля 2023, 13:01
Фото: 1MI
Тюменская область стала одним из шести российских регионов, в котором стартовал пилотный проект «Персональные медицинские помощники». Это цифровая платформа, которая дистанционно отслеживает состояние пациентов, сообщает депздрав области.

Приборы дистанционного наблюдения, выдаваемые пациентам для домашнего использования, встанут на страже здоровья тюменцев с гипертонической болезнью и сахарным диабетом.

Главная задача — сберечь жизни людей с помощью профилактики. Именно поэтому проект начат с двух хронических болезней, которые очень распространены в современном обществе и имеют высокую статистику смертности.

Экспериментальный режим проекта предполагает создание централизованной платформы, при помощи которой будет выполняться обмен данными дистанционного мониторинга между медорганизациями, страховыми компаниями, научными институтами и т. д. Использовать планируется исключительно российские разработки, медтехнику и программное обеспечение.

«Дистанционный мониторинг позволит максимально быстро стабилизировать артериальное давление или уровень глюкозы крови, у пациентов, тем самым поможет избежать серьёзных осложнений», — отметил Алексей Немков, заместитель директора Департамента здравоохранения Тюменской области.

В Тюмени в проект «Персональные медицинские помощники» первыми войдут городские поликлиники No3, No5, No8 и No17. Отбор пациентов согласно критериям проекта специалистами этих поликлиник выполнен. В ближайшие дни сто пациентов, добровольно согласившиеся на мониторинг своего состояния, получат приборы для измерения АД.

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