Тюмень тестирует новую систему в здравоохранении «Персональные медицинские помощники»

Posted 25 апреля 13:01
Published 25 апреля 13:01
Modified Сегодня, 04:51
Updated Сегодня, 04:51
Приборы дистанционного наблюдения, выдаваемые пациентам для домашнего использования, встанут на страже здоровья тюменцев с гипертонической болезнью и сахарным диабетом.
Главная задача — сберечь жизни людей с помощью профилактики. Именно поэтому проект начат с двух хронических болезней, которые очень распространены в современном обществе и имеют высокую статистику смертности.
Экспериментальный режим проекта предполагает создание централизованной платформы, при помощи которой будет выполняться обмен данными дистанционного мониторинга между медорганизациями, страховыми компаниями, научными институтами и т. д. Использовать планируется исключительно российские разработки, медтехнику и программное обеспечение.
«Дистанционный мониторинг позволит максимально быстро стабилизировать артериальное давление или уровень глюкозы крови, у пациентов, тем самым поможет избежать серьёзных осложнений», — отметил Алексей Немков, заместитель директора Департамента здравоохранения Тюменской области.
В Тюмени в проект «Персональные медицинские помощники» первыми войдут городские поликлиники No3, No5, No8 и No17. Отбор пациентов согласно критериям проекта специалистами этих поликлиник выполнен. В ближайшие дни сто пациентов, добровольно согласившиеся на мониторинг своего состояния, получат приборы для измерения АД.