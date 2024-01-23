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Тюменская область стала лидером среди регионов по реализации нацпроектов

Тюменская область возглавила топ регионов по реализации нацпроектов

23 января 2024, 02:16
Фото: 1MI

Тюменская область стала лидером среди регионов по реализации нацпроектов

В Тюменской области нацпроекты реализуются с 2019 года. В 2023 году показатели по нацпроектам были выполнены на 100%.

Тюменская область заняла первое место по реализации нацпроектов. Об этом в своем Телеграм-канале рассказал губернатор Александр Моор.

В 2023 году проводилась работа по 11 направлениям, в числе которых «Демография», «Образование», «Здравоохранение», «Экология», «Культура» и другие. По каждому направлению были достигнуты установленные значения.

Глава региона отметил, что нацпроекты охватывают все ключевые сферы жизни. Они созданы для укрепления экономики и инфраструктуры.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области по нацпроекту отремонтируют более 250 километров дорог. Все работы запланированы на 2024 год.

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