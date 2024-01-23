Тюменская область возглавила топ регионов по реализации нацпроектов

Posted Сегодня, 02:16
Published Сегодня, 02:16
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Updated Сегодня, 02:18
Тюменская область заняла первое место по реализации нацпроектов. Об этом в своем Телеграм-канале рассказал губернатор Александр Моор.
В 2023 году проводилась работа по 11 направлениям, в числе которых «Демография», «Образование», «Здравоохранение», «Экология», «Культура» и другие. По каждому направлению были достигнуты установленные значения.
Глава региона отметил, что нацпроекты охватывают все ключевые сферы жизни. Они созданы для укрепления экономики и инфраструктуры.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области по нацпроекту отремонтируют более 250 километров дорог. Все работы запланированы на 2024 год.