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В Тюменской области отремонтируют более 250 километров дорог

В Тюменской области планируют отремонтировать более 250 километров дорог

12 января 2024, 03:50
Фото: Midjourney

В Тюменской области отремонтируют более 250 километров дорог

Ремонт 252.6 километра дорожного полотна в регионе запланирован на 2024 год. Работы будут проводиться в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

В общей сложности в нормативное состояние планируется привести 164 объекта. Специалистам предстоит обновить 48 участков региональных трасс, 113 улиц в населенных пунктах Тюменского района и участки улиц Профсоюзная, Льва Толстого и Барнаульская в Тюмени.

Кроме того, в рамках нацпроекта запланирован ремонт двух мостов и двух путепроводов. Три объекта расположены на Обходе в Тюмени, один — в Аромашевском районе, сообщает главное управление строительства региона.

Ранее «Наш город» писал, что на ремонт детского сада в Тобольске планируют потратить миллион рублей. В первую очередь, в учреждении отремонтируют бассейн.

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#Общество#Тюменская область#Новости тюмени#Дороги#Ремонт дорог#Строительство дорог#Любовь Селезнева
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