В Тюменской области планируют отремонтировать более 250 километров дорог

Posted Сегодня, 03:50
Published Сегодня, 03:50
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В общей сложности в нормативное состояние планируется привести 164 объекта. Специалистам предстоит обновить 48 участков региональных трасс, 113 улиц в населенных пунктах Тюменского района и участки улиц Профсоюзная, Льва Толстого и Барнаульская в Тюмени.
Кроме того, в рамках нацпроекта запланирован ремонт двух мостов и двух путепроводов. Три объекта расположены на Обходе в Тюмени, один — в Аромашевском районе, сообщает главное управление строительства региона.
Ранее «Наш город» писал, что на ремонт детского сада в Тобольске планируют потратить миллион рублей. В первую очередь, в учреждении отремонтируют бассейн.