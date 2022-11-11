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Тюменская область вошла в топ регионов по развитию цифровой зрелости здравоохранения

11 ноября 11:47
Фото: Pixabay
Тюменская область вошла в топ-5 регионов рейтинга развития цифровой зрелости в сфере здравоохранения. Рейтинг составлен по итогам реализации федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе ЕГИСЗ, сообщает департамент информатизации региона.

Итоги были подведены министерством здравоохранения России.
Оценка регионов производилась по следующим критериям:

  • взаимодействие медицинских организаций с подсистемами ЕГИСЗ и достижение показателей федерального проекта;
  • практическая эксплуатация подсистем государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта (ГИСЗ) и медицинских информационных систем в медицинских организациях;
  • межведомственное взаимодействие;
  • предоставление медицинскими организациями электронных сервисов на Едином портале государственных и муниципальных услуг.

Достижение высоких показателей стало возможным благодаря мероприятиям, реализованным в рамках федерального проекта за последний год. Так, в информационной системе управления ресурсами медицинских организаций Тюменской области появились новые возможности в части функционала участковой службы, подсистемы «Учет медико-демографических показателей области». Добавлено более 90 структурированных электронных медицинских документов, настроен функционал дистанционного сопровождения для операторов Службы-122, позволяющий удаленно открывать листки временной нетрудоспособности. Также реализовано подключение к сервисам ЕПГУ «Прикрепление онлайн», сервису записи на приём к врачу по направлению, записи на вакцинацию и т. д.
Улучшили и добавили новый функционал в Единой региональной информационной автоматизированной системе скорой медицинской помощи Тюменской области, в ИС «Мониторинг инфекционных и паразитарных заболеваний», в региональную лабораторную информационную систему и региональную радиологическую ИС.

Все улучшения системы направлены на перевод услуг в электронный вид и переход на электронный документооборот в сфере здравоохранения —  все данные находятся в единой системе и доступны сотрудникам медицинских организаций и ответственным органам власти.

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