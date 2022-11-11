Тюменская область вошла в топ регионов по развитию цифровой зрелости здравоохранения

Достижение высоких показателей стало возможным благодаря мероприятиям, реализованным в рамках федерального проекта за последний год. Так, в информационной системе управления ресурсами медицинских организаций Тюменской области появились новые возможности в части функционала участковой службы, подсистемы «Учет медико-демографических показателей области». Добавлено более 90 структурированных электронных медицинских документов, настроен функционал дистанционного сопровождения для операторов Службы-122, позволяющий удаленно открывать листки временной нетрудоспособности. Также реализовано подключение к сервисам ЕПГУ «Прикрепление онлайн», сервису записи на приём к врачу по направлению, записи на вакцинацию и т. д.

Улучшили и добавили новый функционал в Единой региональной информационной автоматизированной системе скорой медицинской помощи Тюменской области, в ИС «Мониторинг инфекционных и паразитарных заболеваний», в региональную лабораторную информационную систему и региональную радиологическую ИС.