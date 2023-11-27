Приставы помогли мальчику из Тюмени вернуться домой из приюта в Германии

Posted Сегодня, 13:53
Published Сегодня, 13:53
Modified Сегодня, 16:16
Updated Сегодня, 16:16
Розыски мальчика начались с того, что его отец, как злостный должник по алиментам, был вызван для беседы к судебному приставу. Мужчина признался, что готов погасить всю задолженность перед сыном, но не знает на какой счет — реквизиты мать ребенка не оставила.
Тогда судебный пристав попытался установить местоположение женщины. В ходе оперативной работы выяснилось, что она вместе с мальчиком давно переехала в Германию. Спустя какое-то время из-за ненадлежащего обращения матери с сыном, ребенок был помещен в приют.
О случившемся сообщили отцу, а судебный пристав помог вернуться ребенку в Россию. Теперь мальчик проживает со своим папой, которого суд освободил от выплаты алиментных долгов.