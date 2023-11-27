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Published Сегодня, 13:53

Modified Сегодня, 16:16

Updated Сегодня, 16:16

Приставы помогли тюменскому мальчику вернуться домой к отцу из приюта в Германии

Приставы помогли мальчику из Тюмени вернуться домой из приюта в Германии

27 ноября 2023, 13:53
Фото: Midjourney

Приставы помогли тюменскому мальчику вернуться домой к отцу из приюта в Германии

Судебные приставы помогли вернуться тюменскому мальчику домой из немецкого приюта. Как оказалось, за границу ребенка увезла мать, у которой его в последствии изъяла социальная служба, сообщает управление ФСПП по Тюменской области.

Розыски мальчика начались с того, что его отец, как злостный должник по алиментам, был вызван для беседы к судебному приставу. Мужчина признался, что готов погасить всю задолженность перед сыном, но не знает на какой счет — реквизиты мать ребенка не оставила.

Тогда судебный пристав попытался установить местоположение женщины. В ходе оперативной работы выяснилось, что она вместе с мальчиком давно переехала в Германию. Спустя какое-то время из-за ненадлежащего обращения матери с сыном, ребенок был помещен в приют.

О случившемся сообщили отцу, а судебный пристав помог вернуться ребенку в Россию. Теперь мальчик проживает со своим папой, которого суд освободил от выплаты алиментных долгов.

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