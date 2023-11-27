Тюменского электромеханика РЖД осудили за производственную травму подчиненного

В Уральской транспортной прокуратуре напомнили, происшествие с электромонтером случилось 14 февраля этого года. Он по поручению электромеханика отправился монтировать контактные провода на 2154 км перегона Озеро Андреевское — Войновка. При этом у него не было соответствующего допуска к работам.