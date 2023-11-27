Тюменского электромеханика РЖД осудили за производственную травму подчиненного

Posted Сегодня, 13:08
Published Сегодня, 13:08
Modified Сегодня, 13:12
Updated Сегодня, 13:12
В Уральской транспортной прокуратуре напомнили, происшествие с электромонтером случилось 14 февраля этого года. Он по поручению электромеханика отправился монтировать контактные провода на 2154 км перегона Озеро Андреевское — Войновка. При этом у него не было соответствующего допуска к работам.
«Обвиняемый, являясь ответственным за соблюдение требований охраны труда, не выполнив возложенные на него обязанности, допустил на автомотрису (моторный самоходный вагон с двигателем внутреннего сгорания) не подготовленного электромонтера, что повлекло зажатие пострадавшего между монтажной и переходной площадкой автомотрисы и причинение тяжкого вреда его здоровью», — сказано в сообщении ведомства.