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Тюменского электромеханика РЖД осудили за производственную травму подчиненного

Тюменского электромеханика РЖД осудили за производственную травму подчиненного

27 ноября 2023, 13:08
Фото: тг-канал Уральской транспортной прокуратуры
В Тюмени состоялся суд над 36-летнием старшим электромехаником местной дистанции электроснабжения, подчиненный которого серьезно пострадал во время работы. В пользу работника, получившего тяжелые травмы, с РЖД будет взыскана моральная компенсация в размере 400 тыс. рублей.

В Уральской транспортной прокуратуре напомнили, происшествие с электромонтером случилось 14 февраля этого года. Он по поручению электромеханика отправился монтировать контактные провода на 2154 км перегона Озеро Андреевское — Войновка. При этом у него не было соответствующего допуска к работам.

«Обвиняемый, являясь ответственным за соблюдение требований охраны труда, не выполнив возложенные на него обязанности, допустил на автомотрису (моторный самоходный вагон с двигателем внутреннего сгорания) не подготовленного электромонтера, что повлекло зажатие пострадавшего между монтажной и переходной площадкой автомотрисы и причинение тяжкого вреда его здоровью», — сказано в сообщении ведомства.
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#Общество#Ирина Швецова#Транспортная прокуратура#Травма
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