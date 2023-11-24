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Тюменским сиротам предложили самим обслуживать свой дом

«Собирайте деньги в баночку»: тюменским сиротам предложили самим обслуживать свой дом

24 ноября 2023, 06:12
Фото: 1MI

Тюменским сиротам предложили самим обслуживать свой дом

В Тюменской области сиротам выдали квартиры в непригодном для жилья доме в селе Вагай. Здание было сдано в эксплуатацию менее года назад — в декабре 2022 года. Однако из-за нарушений, допущенных при строительстве, жить в нем просто невозможно.

По словам жильцов дома и активистов, в доме отсутствует отмостка пола по периметру помещения, между кровлей здания и стенами — большие щели. Кроме того, в здании постоянная сырость из-за плохой гидроизоляции.

По словам жительницы дома Анастасии Дорофеевой, в квартирах постоянный холод, Из-за отсутствия тепла часто болеют дети, а женщины в положении переживают за свое здоровье. Кроме того, у дома нет управляющей компании — его никто не хочет брать на баланс.

По словам представителей администрации Вагайского района, управляющие компании просто не заявились на аукцион.

«Эти дома убыточные. А убыточные они почему? Потому что эти дома сиротские», — пояснил сотрудник отдела строительства и ЖКХ Теймур Гасанов.

И добавил, что в связи со сложившейся ситуацией жителям необходимо самостоятельно заняться обслуживанием дома — создать инициативную группу и ежемесячно собирать деньги на эти цели, а хранить денежные средства можно в сейфе или баночке, пишет NEFT.

В Тюменской области сироте выдали квартиру в аварийном доме
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Заметим, что о проблемном дома в Вагае еще в конце октября сообщали в социальных сетях его жители. Тогда ситуацию с нарушением прав сирот под личный контроль взял глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

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#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Новости тюмени#Аварийное жилье#Управляющая компания#Сироты
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