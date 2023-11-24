«Собирайте деньги в баночку»: тюменским сиротам предложили самим обслуживать свой дом

Тюменским сиротам предложили самим обслуживать свой дом

В Тюменской области сиротам выдали квартиры в непригодном для жилья доме в селе Вагай. Здание было сдано в эксплуатацию менее года назад — в декабре 2022 года. Однако из-за нарушений, допущенных при строительстве, жить в нем просто невозможно.