«Собирайте деньги в баночку»: тюменским сиротам предложили самим обслуживать свой дом

Posted Сегодня, 06:12
Published Сегодня, 06:12
Modified Сегодня, 06:14
Updated Сегодня, 06:14
По словам жильцов дома и активистов, в доме отсутствует отмостка пола по периметру помещения, между кровлей здания и стенами — большие щели. Кроме того, в здании постоянная сырость из-за плохой гидроизоляции.
По словам жительницы дома Анастасии Дорофеевой, в квартирах постоянный холод, Из-за отсутствия тепла часто болеют дети, а женщины в положении переживают за свое здоровье. Кроме того, у дома нет управляющей компании — его никто не хочет брать на баланс.
По словам представителей администрации Вагайского района, управляющие компании просто не заявились на аукцион.
«Эти дома убыточные. А убыточные они почему? Потому что эти дома сиротские», — пояснил сотрудник отдела строительства и ЖКХ Теймур Гасанов.
И добавил, что в связи со сложившейся ситуацией жителям необходимо самостоятельно заняться обслуживанием дома — создать инициативную группу и ежемесячно собирать деньги на эти цели, а хранить денежные средства можно в сейфе или баночке, пишет NEFT.
Заметим, что о проблемном дома в Вагае еще в конце октября сообщали в социальных сетях его жители. Тогда ситуацию с нарушением прав сирот под личный контроль взял глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.