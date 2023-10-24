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Posted 24 октября, 07:14

Published 24 октября, 07:14

Modified 24 октября, 07:16

Updated 24 октября, 07:16

В Тюменской области сироте выдали квартиру в аварийном доме

В Тюменской области сироте выдали квартиру в аварийном доме

24 октября 2023, 07:14
Фото: 1MI
Ключи от квартиры жительница Тюменской области Анастаия Д. получила в марте этого года в селе Вагай, после чего переехала в новое жилье с супругом. По словам девушки, все было хорошо, но только до первого дождя.
«Дом просто непригоден для жизни в нем — крыша здания до сих пор недоделана, в дождь квартиры заливает водой. Скоро зима, мы просто боимся, что она рухнет. Кроме того, отопления, как такового, нет. У многих жителей дома в квартирах работает только половина батарей — обогреватели не справляются», — пожаловалась тюменка.

По словам девушки, в администрацию Вагайского района она обращалась уже не раз с жалобами. Однако никаких действий до сих пор не предпринято.

Получить оперативный комментарий в администрации Вагайского района «Нашему Городу» не удалось. Официальные комментарии ожидаются.

Ранее «Наш Город» писал, что Следственный комитет взял на контроль дело сироты из Тюменской области — девушка более 20 лет не может получить положенное по закону жилье. В очередь на жилье ее поставили еще в 2000 году. Однако спустя три года исключили из списков по неизвестным причинам.

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