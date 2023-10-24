В Тюменской области сироте выдали квартиру в аварийном доме

Ранее «Наш Город» писал, что Следственный комитет взял на контроль дело сироты из Тюменской области — девушка более 20 лет не может получить положенное по закону жилье. В очередь на жилье ее поставили еще в 2000 году. Однако спустя три года исключили из списков по неизвестным причинам.