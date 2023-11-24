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Тюменскую область накроет сильнейшая магнитная буря

Тюменскую область накроет сильнейшая магнитная буря

24 ноября 2023, 05:31
Фото: 1MI
На Тюменскую область в субботу, 25 ноября, обрушится очередная ноябрьская магнитная буря. Сила геоударов достигнет 4 баллов. Неспокойным магнитное поле Земли будет оставаться вплоть до 28 ноября.

Медики предупреждают метеозависимых тюменцев о возможном ухудшении самочувствия, слабости, головной боли. Поэтому рекомендуют не перенапрягаться в эти дни, больше отдыхать, чаще совершать прогулки на свежем отдыхе. Также следует уделить особое внимание режиму дня и питанию — желательно вовремя ложиться спать, а из рациона исключить жирное, копченое, острое, соленое и алкоголь.

Отметим, по данным аналитиков «Авито Работа», в ноябре этого года порядка 75% жителей России почувствовали на себе неблагоприятное воздействие магнитных бурь. Большинство в дни повышенной геомагнитной активности чувствовали апатию, головные боли, мучились от бессонницы.

Ранее «Наш Город» писал, что в начале ноября жители Тюменской области стали свидетелями редкого для региона природного явления — полярного сияния. Причиной его возникновения стали мощные вспышки на Солнце.

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#Общество#Валентина Бурнашева#Новости тюмени#Здоровье#Магнитные бури
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