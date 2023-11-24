Тюменскую область накроет сильнейшая магнитная буря

Медики предупреждают метеозависимых тюменцев о возможном ухудшении самочувствия, слабости, головной боли. Поэтому рекомендуют не перенапрягаться в эти дни, больше отдыхать, чаще совершать прогулки на свежем отдыхе. Также следует уделить особое внимание режиму дня и питанию — желательно вовремя ложиться спать, а из рациона исключить жирное, копченое, острое, соленое и алкоголь.