Тюменскую область накроет сильнейшая магнитная буря

Posted Сегодня, 05:31
Published Сегодня, 05:31
Modified Сегодня, 05:34
Updated Сегодня, 05:34
Медики предупреждают метеозависимых тюменцев о возможном ухудшении самочувствия, слабости, головной боли. Поэтому рекомендуют не перенапрягаться в эти дни, больше отдыхать, чаще совершать прогулки на свежем отдыхе. Также следует уделить особое внимание режиму дня и питанию — желательно вовремя ложиться спать, а из рациона исключить жирное, копченое, острое, соленое и алкоголь.
Отметим, по данным аналитиков «Авито Работа», в ноябре этого года порядка 75% жителей России почувствовали на себе неблагоприятное воздействие магнитных бурь. Большинство в дни повышенной геомагнитной активности чувствовали апатию, головные боли, мучились от бессонницы.
Ранее «Наш Город» писал, что в начале ноября жители Тюменской области стали свидетелями редкого для региона природного явления — полярного сияния. Причиной его возникновения стали мощные вспышки на Солнце.