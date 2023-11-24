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В тюменском лицее с потолка обрушилась штукатурка

В тюменском лицее с потолка обрушилась штукатурка

24 ноября 2023, 04:58
Фото: 1MI
В тюменском лицее № 81 обвалилась штукатурка с потолка. Инцидент произошел между 3-м и 4-м этажами на лестничном пролете.
Фото: Типичная Тюмень
«Лицей № 81, обрушился потолок во вторую смену. Пришли завучи и соцпедагоги, начали запрещать съемку», — сообщили очевидцы в социальных сетях.

Между тем, в самом лицее «Нашему Городу» пояснили, что штукатурка обвалилась во время проведения ремонтных работ. Во время инцидента никто не пострадал, поскольку школьники данную лестницу никогда не используют. Кроме того, все произошло во время урока.

«На перемене дети действительно прибежали и начали фотографировать. Им сделали замечание завучи и выпроводили из потенциально опасного места», — сообщили в учебном заведении.

Ранее «Наш Город» писал, что в конце сентября в тюменской школе № 17 в классе обвалилась штукатурка с потолка. Инцидент произошел во время урока русского языка — на одну из парт упали куски цемента из шва, несколько потолочных плиток повисли над головами учащихся. К счастью, никто не пострадал — ремонтные работы тогда были проведены в кратчайшие сроки.

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#Общество#Валентина Бурнашева#Школа#Школьники#Ремонт#Новости тюмени#Обрушение
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