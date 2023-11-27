В Тюмени водители прячут номера авто под «хамелеоном», чтобы не платить штрафы ГИБДД

Posted Сегодня, 12:31
Published Сегодня, 12:31
Modified Сегодня, 12:35
Updated Сегодня, 12:35
Об этом пишет «Ура.ру» со ссылкой на своего инсайдера, который утверждает, что в городе в последнее время заметно вырос спрос на пленку «хамелеон». Берут ее не только владельцы бюджетных машин, но и дорогих иномарок.
«При этом, эффективность этой пленки ничем не подтверждена. То есть, нет доказательств, что она работает и действительно делает номера автомобилей „невидимыми“ для камер фиксации нарушений», — цитирует издание своего собеседника.
В Госавтоинспекции Тюменской области пояснили, что камеры читают все номера. Также в ведомстве напомнили, что за «спрятанные» госномера, для владельцев авто предусмотрена административная ответственность. За выявленное нарушение водитель может лишиться прав на срок от полугода до 12 месяцев.
Напомним, в Тюменской области появились новые правила для водителей большегрузов. С 30 ноября на 109 км трассы «Ялуторовск — Ярково» будет работать автоматизированный пункт весогабаритного контроля. Те фуры, которые не соответствуют заявленным габаритам, будут облагаться штрафом.