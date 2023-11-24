nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:29

Published Сегодня, 08:29

Modified Сегодня, 08:31

Updated Сегодня, 08:31

Молодой тюменец отправился в колонию за распространение наркотиков

Ошибся с выбором работы: молодой тюменец-закладчик отправился в колонию на 5 лет

24 ноября 2023, 08:29
Фото: 1MI

Молодой тюменец отправился в колонию за распространение наркотиков

На незаконную работу молодой человек согласился из-за проблем с деньгами. «Вакансию» он нашел в Интернете.
Сюжет
Суд

Ленинский районный суд Тюмени вынес приговор 20-летнему местному жителю, обвиняемому в распространении наркотиков.

Из-за проблем с деньгами, молодой человек в сентябре 2022 года договорился в Интернете с незнакомцами о том, что будет подрабатывать закладчиком на территории Тюмени.

Проработал тюменец около полугода: в марте 2023 года стражи порядка застали его за оборудованием очередной закладки. У молодого наркокурьера изъяли более 190 граммов запрещенных веществ.

Тюменский суд отправил двух мигрантов в колонию за распространение наркотиков
Узнать подробнее

Тюменец отправится в колонию строгого режима на пять лет.

Ранее «Наш Город» сообщал, что на трассе «Тюмень — Омск» задержали мужчину, перевозившего 5 килограммов мефедрона. Его остановили для проверки документов, но он вызвал подозрения своим нервным поведения.

Читайте также:
Два молодых мигранта отправились в тюрьму за распространение наркотиков в Тобольске«Ошибочка вышла или подкинули»: тюменца могут оправдать за приобретение наркотиковТюменские полицейские сняли с поезда дебошира с наркотиками в кармане
#Общество#Тюмень#Тюменская область#Суд#Тюменцы#Наркотики#Приговор#Наркодилеры#Наркоманы#Ленинский районный суд#Судебный приговор#Любовь Селезнева
Подпишитесь
«Не могу даже захоронить»: тюменка ищет своего сына, признанного погибшим на СВО
Сегодня, 09:17
«Музыка города»: лишь коренные жители знают эти легендарные песни о Тюмени
Сегодня, 06:23
«Пять дней пролежал в квартире»: подробности гибели тюменского блогера КАЛЯН86
Сегодня, 04:07
Тюменскую область накроет сильнейшая магнитная буря
Сегодня, 05:31
«Я хотела быть бухгалтером»: как тюменок вынуждают работать в секс-индустрии
Сегодня, 05:09
«Это не женская работа»: еще одну тюменку не пустили СВО
Сегодня, 06:10