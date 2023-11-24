Ошибся с выбором работы: молодой тюменец-закладчик отправился в колонию на 5 лет

Posted Сегодня, 08:29
Published Сегодня, 08:29
Modified Сегодня, 08:31
Updated Сегодня, 08:31
Ленинский районный суд Тюмени вынес приговор 20-летнему местному жителю, обвиняемому в распространении наркотиков.
Из-за проблем с деньгами, молодой человек в сентябре 2022 года договорился в Интернете с незнакомцами о том, что будет подрабатывать закладчиком на территории Тюмени.
Проработал тюменец около полугода: в марте 2023 года стражи порядка застали его за оборудованием очередной закладки. У молодого наркокурьера изъяли более 190 граммов запрещенных веществ.
Тюменец отправится в колонию строгого режима на пять лет.
Ранее «Наш Город» сообщал, что на трассе «Тюмень — Омск» задержали мужчину, перевозившего 5 килограммов мефедрона. Его остановили для проверки документов, но он вызвал подозрения своим нервным поведения.