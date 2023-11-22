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Два мигранта отправятся в колонию за распространение наркотиков в Тюмени

Тюменский суд отправил двух мигрантов в колонию за распространение наркотиков

22 ноября 2023, 08:06
Фото: 1MI

Два мигранта отправятся в колонию за распространение наркотиков в Тюмени

Мужчины приобрели запрещенные вещества и рассортировали их по сверткам. Оборудовать тайники они не успели: их задержали сотрудники полиции.
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Суд

Ленинский районный суд Тюмени вынес приговор в отношении двух граждан Таджикистана. Как сообщают в прокуратуре Тюменской области, мужчин признали виновными в попытке сбыта наркотических веществ.

В феврале 2023 года мигранты вступили в сговор с неизвестным человеком в Интернете. В роли закладчиков им предстояло распространять наркотики в Тюмени.

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В этом же месяце они приобрели метадон и распределили его на 40 свертков. Спрятать в тайники они их не успели, так как были задержаны сотрудниками полиции.

По решению суда оба мигранта отправятся в колонию строгого режима на пять лет.

Ранее «Наш Город» сообщал, что в Тюменской области ликвидировали нарколабораторию. На месте было обнаружено 4.7 килограмма запрещенных веществ.

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