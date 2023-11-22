Тюменский суд отправил двух мигрантов в колонию за распространение наркотиков

Posted Сегодня, 08:06
Published Сегодня, 08:06
Modified Сегодня, 08:08
Updated Сегодня, 08:08
Ленинский районный суд Тюмени вынес приговор в отношении двух граждан Таджикистана. Как сообщают в прокуратуре Тюменской области, мужчин признали виновными в попытке сбыта наркотических веществ.
В феврале 2023 года мигранты вступили в сговор с неизвестным человеком в Интернете. В роли закладчиков им предстояло распространять наркотики в Тюмени.
В этом же месяце они приобрели метадон и распределили его на 40 свертков. Спрятать в тайники они их не успели, так как были задержаны сотрудниками полиции.
По решению суда оба мигранта отправятся в колонию строгого режима на пять лет.
Ранее «Наш Город» сообщал, что в Тюменской области ликвидировали нарколабораторию. На месте было обнаружено 4.7 килограмма запрещенных веществ.