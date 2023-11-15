В Тюмени размер автокредитов вырос на 80%. Какие авто покупают горожане?

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области с начала года стоимость иномарок выросла на 4,6%, отечественные авто подорожали более чем на 14%. Эксперты отмечают, что на авторынке практически не осталось бюджетных машин стоимостью до 400 тысяч рублей — минимальная цена начинается от 700 тысяч рублей.