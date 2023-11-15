В Тюмени размер автокредитов вырос на 80%. Какие авто покупают горожане?

Posted Сегодня, 04:24
Published Сегодня, 04:24
Modified Сегодня, 04:26
Updated Сегодня, 04:26
По словам кредитного брокера Нины Дьяченко, в настоящее время спрос на банковские программы, несмотря на повышение Центробанком ключевой ставки до 15%, остается устойчивым. По ее словам, средняя сумма автокредита составляет 1,5 миллиона рублей.
«Автокредиты сегодня оформляют потребители, которые планировали ранее приобрести автомобиль с помощью заемных средств. А повышение ключевой ставки Центральным Банком стало катализатором принятия решения», — отметила эксперт.
По словам руководителя подразделений кредитования и страхования автомобильного маркетплейса FRESH Ольга Платоновой, преимущественно тюменцы приобретают в кредит новые китайские автомобили марок Changan, Haval и Omoda, среди авто с пробегом лидируют Geely и Мonjaro. На приобретение данных моделей авто было выдано 60% автокредитов в областной столице.
По словам гендиректора ГК «АВТОДОМ» Андрея Ольховского, в настоящее время доля кредитных продаж новых автомобилей составляет порядка 40%, подержанных — 30-35%. Пишет РБК Тюмень.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области с начала года стоимость иномарок выросла на 4,6%, отечественные авто подорожали более чем на 14%. Эксперты отмечают, что на авторынке практически не осталось бюджетных машин стоимостью до 400 тысяч рублей — минимальная цена начинается от 700 тысяч рублей.