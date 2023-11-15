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Тюменцы оформили автокредиты на 5,9 млрд рублей

В Тюмени размер автокредитов вырос на 80%. Какие авто покупают горожане?

15 ноября 2023, 04:24
Фото: 1MI

Тюменцы оформили автокредиты на 5,9 млрд рублей

Более 5,9 миллиардов рублей автокредитов оформили в этом году жители Тюмени в банках. Общая сумма кредитных средств увеличилась на 80% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

По словам кредитного брокера Нины Дьяченко, в настоящее время спрос на банковские программы, несмотря на повышение Центробанком ключевой ставки до 15%, остается устойчивым. По ее словам, средняя сумма автокредита составляет 1,5 миллиона рублей.

«Автокредиты сегодня оформляют потребители, которые планировали ранее приобрести автомобиль с помощью заемных средств. А повышение ключевой ставки Центральным Банком стало катализатором принятия решения», — отметила эксперт.

По словам руководителя подразделений кредитования и страхования автомобильного маркетплейса FRESH Ольга Платоновой, преимущественно тюменцы приобретают в кредит новые китайские автомобили марок Changan, Haval и Omoda, среди авто с пробегом лидируют Geely и Мonjaro. На приобретение данных моделей авто было выдано 60% автокредитов в областной столице.

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По словам гендиректора ГК «АВТОДОМ» Андрея Ольховского, в настоящее время доля кредитных продаж новых автомобилей составляет порядка 40%, подержанных — 30-35%. Пишет РБК Тюмень.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области с начала года стоимость иномарок выросла на 4,6%, отечественные авто подорожали более чем на 14%. Эксперты отмечают, что на авторынке практически не осталось бюджетных машин стоимостью до 400 тысяч рублей — минимальная цена начинается от 700 тысяч рублей.

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