В центре Тюмени перекроют дорогу до Нового года

Здание на Герцена — Камышинской было признано самовольной постройкой в 2019 году. Тогда компанию-застройщика тогда обязали снести долгострой в течение 366 дней, однако данное требование выполнено.не было. Позже администрация Тюмени заключила контракт на снос здания с ООО «ТехЭнергоРесурс». Работы должны были провести до июня 2022 года, позже сроки сдвинули на май 2023 года.