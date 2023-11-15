В центре Тюмени перекроют дорогу до Нового года

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Данная мера связана с проведением работ по сносу знаменитого в городе долгостроя на улице Камышинской. Альтернативные пути будут организованы по улицам Герцена, Крупской и Каширской, сообщили в администрации Тюмени.
Напомним, избавить областную столицу от долгостроя, расположенного в квадрате улиц Герцена — Камышинской — Смоленской — Дзержинского, городские власти намерены до марта 2024 года. Контракт на работы по демонтажу здания заключен с ООО «Градстрой».
Здание на Герцена — Камышинской было признано самовольной постройкой в 2019 году. Тогда компанию-застройщика тогда обязали снести долгострой в течение 366 дней, однако данное требование выполнено.не было. Позже администрация Тюмени заключила контракт на снос здания с ООО «ТехЭнергоРесурс». Работы должны были провести до июня 2022 года, позже сроки сдвинули на май 2023 года.
Однако в марте этого года контракт с ООО «ТехЭнергоРесурс» был расторгнут.