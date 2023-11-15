nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:00

Published Сегодня, 04:00

Modified Сегодня, 04:02

Updated Сегодня, 04:02

В центре Тюмени из-за сноса долгостроя на 1,5 месяца перекроют движение

В центре Тюмени перекроют дорогу до Нового года

15 ноября 2023, 04:00
Фото: 2 ГИС

В центре Тюмени из-за сноса долгостроя на 1,5 месяца перекроют движение

В центре Тюмени закроют для транспортных средств участок автодороги по улице Камышинской от Смоленской до Герцена. Автодорога будет перекрыта с 18 ноября до 30 декабря 2023 года.

Данная мера связана с проведением работ по сносу знаменитого в городе долгостроя на улице Камышинской. Альтернативные пути будут организованы по улицам Герцена, Крупской и Каширской, сообщили в администрации Тюмени.

Напомним, избавить областную столицу от долгостроя, расположенного в квадрате улиц Герцена — Камышинской — Смоленской — Дзержинского, городские власти намерены до марта 2024 года. Контракт на работы по демонтажу здания заключен с ООО «Градстрой».

Здание на Герцена — Камышинской было признано самовольной постройкой в 2019 году. Тогда компанию-застройщика тогда обязали снести долгострой в течение 366 дней, однако данное требование выполнено.не было. Позже администрация Тюмени заключила контракт на снос здания с ООО «ТехЭнергоРесурс». Работы должны были провести до июня 2022 года, позже сроки сдвинули на май 2023 года.

Однако в марте этого года контракт с ООО «ТехЭнергоРесурс» был расторгнут.

Читайте также:
Власти Тюмени расширят объездную дорогуНа Тюмень сегодня обрушатся дожди и штормовой ветер«На 6 лет в фулл хаус»: тюменская ФСБ накрыла покерный притон межрегиональной ОПГ
#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Перекрытие дороги#Новости тюмени#Долгострой
Подпишитесь
«Этого нельзя допустить!»: запретят ли аборты в Тюменской области?
Вчера, 07:47
Видно даже со спутника: под Тюменью залили нечистотами землю для многодетных семей
Вчера, 07:40
Новые тарифы на «коммуналку»: сколько тюменцы будут платить в 2024 году?
Вчера, 05:04
В Тюменской области обустроят несколько автозимников: где и когда их откроют?
Вчера, 09:27
«Будет дорого»: В Тюмени ожидается скачок цен на аренду квартир
Вчера, 10:02
«Тебя помнят, тобой гордятся»: в зоне спецоперации погиб молодой тюменец
Вчера, 06:04