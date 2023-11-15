На Тюмень сегодня обрушатся дожди и штормовой ветер

В Ишиме в среду, 15 ноября, ожидается пасмурная погода, в вечернее время суток возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем составит +3…+6, в вечернее время +2…+4. В течение дня будет дуть юго-западный ветер со скорость до 6,7 м/с.