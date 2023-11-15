На Тюмень сегодня обрушатся дожди и штормовой ветер

Posted Сегодня, 01:01
Published Сегодня, 01:01
Modified Сегодня, 01:01
Updated Сегодня, 01:01
В Тюмени 15 ноября синоптики обещают осадки в виде дождя со снегом, юго-западный ветер до 4,5 м/с. В утренние и дневные часы столбики термометров покажут +2…+3, в вечернее время суток температура воздуха составит +1…+2.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:18, закат в 16:25, продолжительность дня 8 часов 8 минут.
В Тобольске в среду, 15 ноября, ожидается небольшой снег, ветер юго-западный до 4,1 м/с, +2…+3 в дневные часы и +1…+2 в темное время суток.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:13, закат в 16:09, продолжительность дня 7 часов 56 минут.
В Ялуторовске в среду, 15 ноября, метеорологи обещают в течение дня небольшой дождь, юго-западный ветер до 6,4 м/с. Утром и днем температура воздуха составит +3…+4, в вечерние и ночные часы столбики термометров не опустятся ниже +2.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:12, закат в 16:25, продолжительность дня 8 часов 13 минут.
В Заводоуковске 15 ноября в течение дня вероятны осадки в виде дождя, юго-западный ветер до 5,3 м/с. Дневная температура воздуха составит +3…+4, в темное время суток ожидается +2.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:11, закат в 16:25, продолжительность дня 8 часов 14 минут.
В Ишиме в среду, 15 ноября, ожидается пасмурная погода, в вечернее время суток возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем составит +3…+6, в вечернее время +2…+4. В течение дня будет дуть юго-западный ветер со скорость до 6,7 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 7:57, закат в 16:15, продолжительность дня 8 часов 18 минут.