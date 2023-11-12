В Тюмени «замерли» цены на бензин

Posted Сегодня, 06:42
Published Сегодня, 06:42
Modified Сегодня, 06:44
Updated Сегодня, 06:44
По данным сервиса fuelprices.ru, литр бензина марки АИ-95 сегодня на тюменских автозаправках стоит 54,85 рублей (месяц назад 54,28 рубля), АИ-98 продают по 67,18 рублей (месяц назад 67,18 рублей), АИ-92 стоит 49,04(месяц назад 49,37 рублей). Стоимость литра дизтоплива составляет 63,39 рублей (месяц назад 63,09 рублей).
В целом за последний год рост цен на топливо в Тюменской области составил от 2,76 до 6,58 рублей. АИ-92 подорожал на 2,76 рублей, АИ-95 — 3,11 рублей, литр АИ-98 стал стоить дороже на 6,03 рубля, дизельное топливо — на 6,58 рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области выросли цены на автомобили. По данным Росстата, с начала года стоимость российских авто увеличилась более чем на 14%, иномарок — на 4,6%.