В Тюмени «замерли» цены на бензин

В целом за последний год рост цен на топливо в Тюменской области составил от 2,76 до 6,58 рублей. АИ-92 подорожал на 2,76 рублей, АИ-95 — 3,11 рублей, литр АИ-98 стал стоить дороже на 6,03 рубля, дизельное топливо — на 6,58 рублей.