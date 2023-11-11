На тюменском авторынке не осталось дешевых авто

Подорожание коснулось не только новых авто, но и с пробегом — если еще в начале этого года можно было приобрести подержанный автомобиль (пробег до 3 лет) за 350-400 тысяч рублей, то сегодня минимальная стоимость составляет от 783 тысяч до 1,7 миллионов рублей. За такую цену на рынке можно найти ВАЗ (LADA) Grantа, ВАЗ (LADA) Vesta и Kia Rio.