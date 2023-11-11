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Бюджетными автомобилями в Тюмени считаются машины от 400 тысяч рублей

На тюменском авторынке не осталось дешевых авто

11 ноября 2023, 05:35
Фото: 1MI

Бюджетными автомобилями в Тюмени считаются машины от 400 тысяч рублей

В Тюменской области выросли цены на автомобили. С начала года стоимость российских авто увеличилась более чем на 14%, иномарок — на 4,6%, сообщает Росстат.

Подорожание коснулось не только новых авто, но и с пробегом — если еще в начале этого года можно было приобрести подержанный автомобиль (пробег до 3 лет) за 350-400 тысяч рублей, то сегодня минимальная стоимость составляет от 783 тысяч до 1,7 миллионов рублей. За такую цену на рынке можно найти ВАЗ (LADA) Grantа, ВАЗ (LADA) Vesta и Kia Rio.

Машину за 400 тысяч купить практически невозможно — исключение, только авто старше 12-20 лет.

Эксперты отмечают, что сегодня на авторынке практически нет бюджетного сегмента. Кроме того, существенно сократилось число машин, ввезенных по параллельному импорту в страну.

По информации аналитиков «Авито Авто», в тюменском регионе автовладельцы все чаще стали отдавать предпочтения покупке авто с пробегом — спрос на такие машины вырос за год на 26,2%. При этом в топ-5 самых популярных авто — Ford Focus, Hyundai Solaris, Kia Rio, Toyota Camry и Volkswagen Polo. Их стоимость сегодня достигает 1,8 миллионов рублей.

Фото: 1MI

В сегменте премиум класса в лидерах Lexus RX (доля продаж 19,79% в сегменте премиума до 3 лет) за 6,9 миллионов рублей. На втором по популярности месте находится Lexus NX за 4,5 миллиона рублей (доля продаж 6,42%), на третьем месте — BMW X5 с долей продаж 6,42% за 7,4 миллиона рублей.

Также в Тюменской области отмечен рост спроса и предложения на автомобили китайских брендов. Самая востребованная модель — Chery Tiggo 4 Pro. На втором месте — Chery Tiggo 7 Pro Max. Третью строчку рейтинга занимает Geely Coolray. Правда, автоэкспорты уверены, что широкое распространение китайских автомобилей в Тюменской области — явление кратковременное, поскольку китайские авто не отличаются долговечностью.

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Ранее «Наш Город» писал, что среднестатистическому жителю Тюмени с заработной платой в 72 тысячи рублей, придется копить на новый автомобиль порядка пяти лет.

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