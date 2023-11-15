Власти Тюмени расширят объездную дорогу

Posted Сегодня, 03:38
Published Сегодня, 03:38
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Как пояснили в Главном управлении строительства Тюменской области, в настоящее время разрабатывается проект реконструкции. Планируется установить шумовые экраны.
Сроки реализации проекта пока неизвестны. Также не называется точная сумма денежных средств, которая будет затрачена на работы по расширению трассы, пишет РБК Тюмень.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени возведут новую дорожную развязку на перекрестке улиц Запольной и Калинина. Строительство дороги будут вестись в рамках работ по возведению Южного обхода города.