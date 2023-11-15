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Published Сегодня, 03:38

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Updated Сегодня, 03:40

Тюменские власти планируют расширить участок объездной до 6 полос

Власти Тюмени расширят объездную дорогу

15 ноября 2023, 03:38
Фото: 1MI

Тюменские власти планируют расширить участок объездной до 6 полос

Власти планируют увеличить число полос до шести на участке объездной до Ямской до Мельникайте. Работы будут проведены в рамках проекта реконструкции трассы.

Как пояснили в Главном управлении строительства Тюменской области, в настоящее время разрабатывается проект реконструкции. Планируется установить шумовые экраны.

Сроки реализации проекта пока неизвестны. Также не называется точная сумма денежных средств, которая будет затрачена на работы по расширению трассы, пишет РБК Тюмень.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени возведут новую дорожную развязку на перекрестке улиц Запольной и Калинина. Строительство дороги будут вестись в рамках работ по возведению Южного обхода города.

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#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Новости тюмени#Дорожное строительство#Объездная дорога#Главное управление строительства
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