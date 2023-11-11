В Тюменской области подвели итоги премии «Книга года — 2023»

Posted 11 ноября, 11:32
Published 11 ноября, 11:32
Modified Сегодня, 08:41
Updated Сегодня, 08:41
Кроме того, награды получили еще 24 издания в восьми номинациях — это документальные, научные, краеведческие, учебные, юношеские, художественные и поэтические книги, сообщает департамент культуры Тюменской области.
«Искренне поздравляю победителей! „Книга года“ открывает для нас новые великолепные страницы и создает единое пространство книжной культуры, объединяя авторов, издателей, книгораспространителей и читателей Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов», — отметила глава ведомства Елена Майер.
Конкурс «Книга года — 2023» организует Содружество библиотек Тюменской области в рамках национального проекта «Культура».
Напомним, в Тюменской области в последние годы растет популярность к чтению. Это подтверждают мероприятия, посвященные книгам, которых стало сейчас заметно больше. Также в регионе работают 465 муниципальных и государственных библиотек, в которых зарегистрировано более 500 тысяч человек, большинство из них — дети.