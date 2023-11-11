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Posted 11 ноября, 11:32

Published 11 ноября, 11:32

Modified Сегодня, 08:41

Updated Сегодня, 08:41

В Тюменской области подвели итоги премии «Книга года — 2023»

В Тюменской области подвели итоги премии «Книга года — 2023»

11 ноября 2023, 11:32
Фото: 1MI
В Тюменской области завершился конкурс на премию «Книга года — 2023». Лауреатами стали «Общество русской культуры» и художница Полина Сайфуллина с книгой «Анико из рода Ного» Анны Неркаги. В номинации «Издательство года» — победил «Тюменский дом печати».

Кроме того, награды получили еще 24 издания в восьми номинациях — это документальные, научные, краеведческие, учебные, юношеские, художественные и поэтические книги, сообщает департамент культуры Тюменской области.

«Искренне поздравляю победителей! „Книга года“ открывает для нас новые великолепные страницы и создает единое пространство книжной культуры, объединяя авторов, издателей, книгораспространителей и читателей Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов», — отметила глава ведомства Елена Майер.

Конкурс «Книга года — 2023» организует Содружество библиотек Тюменской области в рамках национального проекта «Культура».

Напомним, в Тюменской области в последние годы растет популярность к чтению. Это подтверждают мероприятия, посвященные книгам, которых стало сейчас заметно больше. Также в регионе работают 465 муниципальных и государственных библиотек, в которых зарегистрировано более 500 тысяч человек, большинство из них — дети.

В библиотеках Тюменской области зарегистрировано более полумиллиона читателей
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