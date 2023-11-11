В Тюменской области подвели итоги премии «Книга года — 2023»

Напомним, в Тюменской области в последние годы растет популярность к чтению. Это подтверждают мероприятия, посвященные книгам, которых стало сейчас заметно больше. Также в регионе работают 465 муниципальных и государственных библиотек, в которых зарегистрировано более 500 тысяч человек, большинство из них — дети.