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Posted 9 августа, 06:53

Published 9 августа, 06:53

Modified Сегодня, 03:41

Updated Сегодня, 03:41

Тюмень стала частью фестивального движения «Книжные маяки России»

Тюмень стала частью фестивального движения «Книжные маяки России»

9 августа 2023, 06:53
Накануне, 8 августа, в Тюмени сделал остановку необычный поезд. Его пассажиры — участники экспедиции «Книжные маяки России». Они ездят по стране с важной миссией — «влюбить» в литературу как можно больше людей, сообщает пресс-служба правительства Тюменской области.

В составе экспедиции более 40 писателей и поэтов, блогеров и журналистов, библиотекарей и издателей. Всего им предстоит посетить 14 российских городов.

На тюменской земле участников фестиваля приветствовала директор регионального департамента культуры Елена Майер. Она отметила, что в регионе ведётся серьёзная работа по поддержке писателей и книгоиздателей, а также по созданию модельных библиотек.

«Мы отмечаем, что после модернизации библиотеки увеличили посещаемость на 70%. Фестивальное движение „Книжные маяки России“ ставит целью увеличить читающую аудиторию до 80%. Нам этот результат по плечу. Читательскую любовь в регионе подтверждает количество посетителей просветительской акции „Библионочь“, в которой Тюменская область участвует уже 12 лет. В этом году мероприятия „Библионочи“ посетили свыше 13 тысяч жителей региона», — пояснила глава депкультуры ТО.

Программа фестивального дня в Тюмени была очень насыщенной. Ключевым мероприятием стал круглый стол «Культурный код России: коллективизм», также состоялись литературный вечер-встреча с поэтом Маратом Нугзаровым и творческая встреча с детским писателем Кристиной Кретовой.

За всеми событиями можно следить онлайн, 12-часовые эфиры с новостями о движении Книжной экспедиции с трансляцией доступны во ВКонтакте на странице паблика «Книжные маяки России».

Стоит отметить, что в Тюменской области повсеместно ведётся работа по обновлению библиотек. Меняется и их формат. Сейчас даже в селе библиотека — это не просто читальный зал, а место притяжения для детей и молодежи с многофункциональными залами и современным оборудованием.

В библиотеках Тюменской области зарегистрировано более полумиллиона читателей
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