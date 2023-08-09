Тюмень стала частью фестивального движения «Книжные маяки России»

Стоит отметить, что в Тюменской области повсеместно ведётся работа по обновлению библиотек. Меняется и их формат. Сейчас даже в селе библиотека — это не просто читальный зал, а место притяжения для детей и молодежи с многофункциональными залами и современным оборудованием.