Тюмень стала частью фестивального движения «Книжные маяки России»

Posted 9 августа, 06:53
Published 9 августа, 06:53
Modified Сегодня, 03:41
Updated Сегодня, 03:41
В составе экспедиции более 40 писателей и поэтов, блогеров и журналистов, библиотекарей и издателей. Всего им предстоит посетить 14 российских городов.
На тюменской земле участников фестиваля приветствовала директор регионального департамента культуры Елена Майер. Она отметила, что в регионе ведётся серьёзная работа по поддержке писателей и книгоиздателей, а также по созданию модельных библиотек.
«Мы отмечаем, что после модернизации библиотеки увеличили посещаемость на 70%. Фестивальное движение „Книжные маяки России“ ставит целью увеличить читающую аудиторию до 80%. Нам этот результат по плечу. Читательскую любовь в регионе подтверждает количество посетителей просветительской акции „Библионочь“, в которой Тюменская область участвует уже 12 лет. В этом году мероприятия „Библионочи“ посетили свыше 13 тысяч жителей региона», — пояснила глава депкультуры ТО.
Программа фестивального дня в Тюмени была очень насыщенной. Ключевым мероприятием стал круглый стол «Культурный код России: коллективизм», также состоялись литературный вечер-встреча с поэтом Маратом Нугзаровым и творческая встреча с детским писателем Кристиной Кретовой.
За всеми событиями можно следить онлайн, 12-часовые эфиры с новостями о движении Книжной экспедиции с трансляцией доступны во ВКонтакте на странице паблика «Книжные маяки России».
Стоит отметить, что в Тюменской области повсеместно ведётся работа по обновлению библиотек. Меняется и их формат. Сейчас даже в селе библиотека — это не просто читальный зал, а место притяжения для детей и молодежи с многофункциональными залами и современным оборудованием.