В библиотеках Тюменской области зарегистрировано более полумиллиона читателей

«В век цифровых технологий библиотеки остаются востребованными учреждениями. Сохраняя прошлое, библиотеки активно познают и внедряют новые технологии и формы взаимодействия с аудиторией, становятся многофункциональными современными центрами, предоставляя землякам больше возможностей для получения полезной информации, общения, реализации своего творческого потенциала. Поэтапно, благодаря национальному проекту „Культура“, идет модернизация этих учреждений по модельному стандарту. Восемь библиотек уже поменяли свой облик, еще пять преобразятся в течение этого года», — говорится в поздравлении.