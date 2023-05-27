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Posted 27 мая 13:03

Published 27 мая 13:03

Modified Сегодня, 00:28

Updated Сегодня, 00:28

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В библиотеках Тюменской области зарегистрировано более полумиллиона читателей

27 мая 2023, 13:03
Фото: 1MI
В Тюменской области сейчас работают 465 муниципальных и государственных библиотек, в которых зарегистрировано более 500 тысяч человек, большинство из них — дети. Такие данные привел глава региона Александр Моор в своем поздравлении с Общероссийским днем библиотек.

«В век цифровых технологий библиотеки остаются востребованными учреждениями. Сохраняя прошлое, библиотеки активно познают и внедряют новые технологии и формы взаимодействия с аудиторией, становятся многофункциональными современными центрами, предоставляя землякам больше возможностей для получения полезной информации, общения, реализации своего творческого потенциала. Поэтапно, благодаря национальному проекту „Культура“, идет модернизация этих учреждений по модельному стандарту. Восемь библиотек уже поменяли свой облик, еще пять преобразятся в течение этого года», — говорится в поздравлении.

Губернатор пожелал библиотекарям и читателям, чтобы дух созидания, общения и творчества всегда царил в библиотеках региона.

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