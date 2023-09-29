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Published Сегодня, 09:14

Modified Сегодня, 09:16

Updated Сегодня, 09:16

Тюменские школьники в этом году стали читать больше книг

Тюменские школьники в этом году стали читать больше книг

29 сентября 2023, 09:14
Фото: Полина Троянова / 1MI
Согласно результатам опроса, все больше школьников предпочитают проводить свободное время за книгой. Есть даже те подростки, которые ежемесячно тратят на бумажные издания более пяти тысяч рублей.

69% школьников отметили, что в этом году стали больше читать, а своими любимыми жанрами они считают фантастику и фэнтези.

Сервис «Литрес» провел с образовательной компанией «MAXIMUM Education» совместное исследование и выяснил, что фантастику и фэнтези предпочитают 17% опрошенных школьников, а 14% — классическую литературу и детективы. 11% подростков выбирают комиксы и мангу, 8% — ужасы и мистику, а любовные романы — 7%.

Выбирая книгу, 25% школьников опираются только на свои предпочтения, 17% прислушиваются к мнению друзей, 16% — к мнению семьи. 10% опрошенных принимают во внимание рецензии блогеров и критиков, 9% опираются на рекомендации учителей, 8 процентов прислушиваются к советам кумиров.

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Половина опрошенных школьников ежемесячно тратит до 500 рублей на книги, четверть — от 600 до 1000 рублей, 15 процентов — от 1100 до 3000 рублей, 2 процента — от 3100 до 5000 рублей, а 4 процента подростков тратит более 5000 рублей.

Есть и те школьники, которые не любят читать. По их словам, это занятие их не привлекает, а произведений, которые могли бы их зацепить, они не встречали. Также часть подростков считает, что чтение отнимает слишком много времени.

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#Общество#Тюменская область#Школьники#Подростки#Тюменцы#Статистика#Книги#Электронные книги#Опрос#Любовь Селезнева
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