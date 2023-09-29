Тюменские школьники в этом году стали читать больше книг

Posted Сегодня, 09:14
Published Сегодня, 09:14
Modified Сегодня, 09:16
Updated Сегодня, 09:16
69% школьников отметили, что в этом году стали больше читать, а своими любимыми жанрами они считают фантастику и фэнтези.
Сервис «Литрес» провел с образовательной компанией «MAXIMUM Education» совместное исследование и выяснил, что фантастику и фэнтези предпочитают 17% опрошенных школьников, а 14% — классическую литературу и детективы. 11% подростков выбирают комиксы и мангу, 8% — ужасы и мистику, а любовные романы — 7%.
Выбирая книгу, 25% школьников опираются только на свои предпочтения, 17% прислушиваются к мнению друзей, 16% — к мнению семьи. 10% опрошенных принимают во внимание рецензии блогеров и критиков, 9% опираются на рекомендации учителей, 8 процентов прислушиваются к советам кумиров.
Половина опрошенных школьников ежемесячно тратит до 500 рублей на книги, четверть — от 600 до 1000 рублей, 15 процентов — от 1100 до 3000 рублей, 2 процента — от 3100 до 5000 рублей, а 4 процента подростков тратит более 5000 рублей.
Есть и те школьники, которые не любят читать. По их словам, это занятие их не привлекает, а произведений, которые могли бы их зацепить, они не встречали. Также часть подростков считает, что чтение отнимает слишком много времени.