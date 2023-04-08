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Posted 8 апреля 10:05

Published 8 апреля 10:05

Modified Сегодня, 10:07

Updated Сегодня, 10:07

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О мастерах и умельцах из Уватского района расскажет онлайн-книга

8 апреля 2023, 10:05
Фото: 1MI
В Уватском районе создана онлайн-книга «Искусство. Умение. Мастерство. В лицах Уватского края». В нее внесена информация о 127 местных мастерах и умельцах, сообщает пресс-служба правительства Тюменской области.

Цель проекта — сохранение культурных традиций и самобытности народов, живущих в таежном крае.

«Это большое подспорье и возможность для презентации своих умений. Вообще, национальный проект „Культура“ включает в себя много идей. Одну из них мы первыми реализовали в Тюменской области в прошлом году. В Туртасском ДК открыт добровольческий центр волонтеров культуры, и надеемся, что в этом году их станет ещё больше», — пояснили в Центре досуга и культуры Уватского района.

Также уватские мастера могут внести информацию о своей деятельности в онлайн-реестр ремесленников Тюменской области «Здесь».

Как отметил глава Уватского района Вячеслав Елизаров, у местных жителей заметно вырос интерес к различным проектам в сфере культуры. Одна из причин — грантовая поддержка.

«Благодаря грантам в прошлом году в Увате появился коворкинг-центр, а в этом — откроются мультстудия в Демьянском, где создадут мультфильмы по хантыйским сказкам с участием детей коренного населения района. Появится и студия лоскутного шитья в центральной библиотеке. А 30 участников творческих объединений сейчас готовятся к участию в областном фестивале-конкурсе детского художественного творчества по направлениям „Вокал“ и „Хореография“, — рассказал глава муниципалитета.

Отметим, по нацпроекту в Тюменской области регулярно проводятся различные выставки, фестивали, конкурсы. Творческие коллективы принимают участие в конкурсах как регионального, так и федерального значения, участвуют в фестивалях, а победители получают на свои проекты гранты от правительства области и страны. А в 2019 году Тюменская область впервые за свою историю вошла в топ 10 регионов-лидеров по темпам развития культуры.

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