nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:07

Published Сегодня, 10:07

Modified Сегодня, 10:23

Updated Сегодня, 10:23

Тюменских школьников отправили на дистанционное обучение

Тюменских школьников отправили на дистанционное обучение

16 сентября 2023, 10:07
Фото: 1MI
Школьников Тюменской области переводят на дистанционное обучение из-за роста числа заболевших ОРВИ. По данным на 14 сентября, на «дистанционку» отправлены учащиеся 243 классов в 51 школе.
Сюжет
Дети

Как пояснили в управлении регионального Роспотребнадзора, удаленный формат обучения вводится если в классе болеют 20% детей.

Во всех учебных учреждения в настоящее время усилены меры профилактики, организованы «фильтры» — ребят с признаками ОРВИ не допускают до занятий, пишет 72.RU.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области увеличилось число заболевших COVID-19. За первую неделю сентября в регионе зарегистрировано 75 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, что почти в три раза больше, чем в последнюю неделю августа.

Читайте также:
Центр Тюмени сковали пробки. Что случилось?Что ждет тюменцев после повышения ключевой ставки до 13%В Тюмени провели редчайшую операцию по пересадке сердца
#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Дети#Тюменская область#Школы#Дистанционное образование#Новости тюмени#ОРВИ#Простудные заболевания
Подпишитесь
«Разбитые лица и сердца»: ТОП-5 самых ярких происшествий в тюменских клубах и барах
Вчера, 08:41
«Хочу кабачок»: с какими необычными проблемами тюменцы обращаются к сексологу?
Вчера, 06:29
«Проще бомжевать»: сколько придется потратить на съемную квартиру в Тюмени?
Вчера, 04:32
Пришли заморозки: какой будет погода в Тюменской области в выходные 16 и 17 сентября?
Вчера, 07:49
«Цены растут, а качество падает?»: владелица аптеки рассказала о ситуации на рынке
Вчера, 01:00
Больше выгоды при покупке кофе, бургеров и хот-догов
Вчера, 10:05