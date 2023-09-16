Тюменских школьников отправили на дистанционное обучение

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области увеличилось число заболевших COVID-19. За первую неделю сентября в регионе зарегистрировано 75 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, что почти в три раза больше, чем в последнюю неделю августа.