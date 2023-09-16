Тюменских школьников отправили на дистанционное обучение

Posted Сегодня, 10:07
Published Сегодня, 10:07
Modified Сегодня, 10:23
Updated Сегодня, 10:23
Как пояснили в управлении регионального Роспотребнадзора, удаленный формат обучения вводится если в классе болеют 20% детей.
Во всех учебных учреждения в настоящее время усилены меры профилактики, организованы «фильтры» — ребят с признаками ОРВИ не допускают до занятий, пишет 72.RU.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области увеличилось число заболевших COVID-19. За первую неделю сентября в регионе зарегистрировано 75 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, что почти в три раза больше, чем в последнюю неделю августа.