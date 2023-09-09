Тюменских школьников начали кормить фунчозой и зефиром

Posted Сегодня, 04:13
Published Сегодня, 04:13
Modified Сегодня, 04:15
Updated Сегодня, 04:15
Специалисты предприятия отмечают, что привычные для ребят блюда, такие как картофель, обычные макароны, чай и морс, в меню также останутся. Кстати, в минувшем году «Здоровое питание» ввело в рацион школьников гречневые макароны и булгур. Новые блюда предприятия старается вводить в меню учащихся ежегодно.
Ранее «Наш Город» писал, что АО Комбинат школьного питания «Центральный» предложил разнообразить рацион учащихся тюменских школ необычным продуктом — апельсиновым маслом, в составе которого только натуральные сливки и апельсиновый сок. Когда именно сливочное масло с апельсиновым вкусом поступит в школьные столовые пока информации нет.