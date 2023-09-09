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Тюменских школьников начали кормить фунчозой и зефиром

Тюменских школьников начали кормить фунчозой и зефиром

9 сентября 2023, 04:13
Фото: 1MI
В меню столовой двух тюменских школ, № 70 и № 92, появились новые блюда — салат с рисовой лапшой (фунчозой), пастила, зефир и витаминизированные напитки. Разнообразить питание учащихся решила компания «Здоровое питание», обслуживающая данные образовательные учреждения.
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Специалисты предприятия отмечают, что привычные для ребят блюда, такие как картофель, обычные макароны, чай и морс, в меню также останутся. Кстати, в минувшем году «Здоровое питание» ввело в рацион школьников гречневые макароны и булгур. Новые блюда предприятия старается вводить в меню учащихся ежегодно.

Как будут кормить школьников Тюмени в 2023–2024 году
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Ранее «Наш Город» писал, что АО Комбинат школьного питания «Центральный» предложил разнообразить рацион учащихся тюменских школ необычным продуктом — апельсиновым маслом, в составе которого только натуральные сливки и апельсиновый сок. Когда именно сливочное масло с апельсиновым вкусом поступит в школьные столовые пока информации нет.

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#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Дети#Школьники#Школы#Новости тюмени#Школьное питание
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