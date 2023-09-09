Тюменских школьников начали кормить фунчозой и зефиром

Специалисты предприятия отмечают, что привычные для ребят блюда, такие как картофель, обычные макароны, чай и морс, в меню также останутся. Кстати, в минувшем году «Здоровое питание» ввело в рацион школьников гречневые макароны и булгур. Новые блюда предприятия старается вводить в меню учащихся ежегодно.