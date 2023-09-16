В Тобольске в третий раз проходит фестиваль «Книги в городе»

«Сегодня проект, начинавшийся три года назад как фестиваль про Тобольск для маленьких горожан и их родителей, вырастает в тобольский фестиваль сибирских историй, в платформу для авторов, готовых рассказывать про эту великую землю всей стране и миру», — отметил основатель и руководитель фестиваля и федеральной программы «Книги в городе» Андрей Гельмиза.