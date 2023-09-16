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Posted 16 сентября, 12:52

Published 16 сентября, 12:52

Modified Сегодня, 18:28

Updated Сегодня, 18:28

В Тобольске в третий раз проходит фестиваль «Книги в городе»

В Тобольске в третий раз проходит фестиваль «Книги в городе»

16 сентября 2023, 12:52
Фото: 1MI
Тобольск в очередной раз принимает гостей. Сейчас здесь проходит третий фестиваль сибирских историй «Книги в городе». Главный его герой — детская книжка-картинка. О мероприятии рассказали в пресс-службе правительства Тюменской области.

В программе фестиваля — множество мастер-классов по детским книгам. Во «взрослой» программе примут участие: заместитель главного редактора журнала «Наука и жизнь» Максим Абаев; переводчик, автор книг, литературный и музыкальный критик, шеф-редактор портала ГодЛитературы.РФ Михаил Визель; руководитель радио «Культура», автор телеграм-канала «Культурные люди» Ксения Ламшина; писатель, сценарист и телеведущий Олег Шишкин и другие.

Свои книги на фестиваль привезли ведущие российские издательства «Альпина Паблишер», «Белая ворона», «Издательский дом Мещерякова», «Карьера-Пресс», «Обложка», «Паульсен», «Самокат», «Черная овца», A+A, Ad Marginem и другие.

Фестиваль организован в рамках федерального проекта «Книги в городе» при поддержке программы социальных инвестиций СИБУРа «Формула хороших дел» и администрации города Тобольска.

«Сегодня проект, начинавшийся три года назад как фестиваль про Тобольск для маленьких горожан и их родителей, вырастает в тобольский фестиваль сибирских историй, в платформу для авторов, готовых рассказывать про эту великую землю всей стране и миру», — отметил основатель и руководитель фестиваля и федеральной программы «Книги в городе» Андрей Гельмиза.

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