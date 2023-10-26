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Posted Вчера, 11:20

Published Вчера, 11:20

Modified Вчера, 11:22

Updated Вчера, 11:22

Тюменцы рассказали, какие они предпочитают автомобили

Тюменцы рассказали, какие они предпочитают автомобили

26 октября 2023, 11:20
Фото: 1MI
Многие из опрошенных тюменцев отмечают качество китайского автопрома. Отечественные же производители остаются невостребованными на российском рынке. Однако тюменцы отмечают, что у них есть все шансы возыметь актуальность.

Министерство промышленности и торговли РФ порекомендовало чиновникам пересаживаться за рули отечественных автомобилей Lada, Aurus, УАЗ, «Москвич», Evolute, а также Haval. Агенство «ФедералПресс» провело опрос среди тюменцев, чтобы узнать, какие марки машин им симпатизируют.

«Я сейчас сторонник китайского автопрома. Они начали делать качественные автомобили, такие как Geely», — поделился один из респондентов.

Автомобили марки Geely отметили большинство опрошенных. Однако были и те, кто выделил Kia, Honda, BMW и Mazda. Тюменцы сошлись в одном: главное в автомобиле — удобство и качество.

Российские производители пока не обрели должной популярности у жителей Тюмени, однако некоторые убеждены в том, что это дело времени.

«С ограничением присутствия европейских, американских и южнокорейский производителей российские должны стать популярнее», отмечает опрошенный тюменец.
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Другие респонденты считают, что решение Министерство промышленности и торговли РФ может дать мотивацию отечественным производителям, чтобы те еще больше вкладывались в свои автомобили.

Ранее «Наш город» писал о том, что автомобили в Тюмени резко подорожали. Их стоимость увеличилась на 20%, и, вероятнее всего, к концу года цены будут еще выше.

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#Общество#Тюмень#Автомобили#Geely#Haval#Авто#Качество#Москвич#Дмитрий Балобанов
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