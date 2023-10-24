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Posted 24 октября, 02:15

Published 24 октября, 02:15

Modified 24 октября, 02:17

Updated 24 октября, 02:17

На тюменских шиномонтажках начали выстраиваться многодневные очереди

На тюменских шиномонтажках начали выстраиваться многодневные очереди

24 октября 2023, 02:15
Фото: 1MI
С наступлением холодов тюменские автомобилисты начали массово обращаться за услугами шиномонтажа. В сервисах рассказали, как долго людям приходится ждать очереди.

Чтобы поменять летнюю резину на зимнюю, тюменским автомобилистам приходится ждать почти неделю. В нескольких мастерских изданию «ura.ru» рассказали, как обстоят дела с очередями.

«Ближайшие дни на замену резины — 27–28 октября. Уже снег выпал, все испугались. Стоимость зависит от модели автомобиля, марки, диаметра», — рассказали в одном из автосервисов.
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В других мастерских ситуация аналогичная: свободные даты — 26–27 октября. В некоторых автосервисах также уточнили, что замена резины проводится в порядке живой очереди, а на ожидание могут уйти 1-1.5 часа.

Ранее «Наш Город» напомнил автолюбителям о «зимних» штрафах и о правилах подготовки к холоду. По словам эксперта, зимние шины лучше ставить, когда среднесуточная температура воздуха составляет +4+5 градусов.

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#Общество#Тюменская область#Автомобилисты#Автомобили#Очереди#Шиномонтаж#Автосервис#Автомобильные колеса и шины#Авто#Любовь Селезнева
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