Тюменец снял фильм и планирует показать его за рубежом

Кинокартина «Не спеши» повествует о герои, по вине которого произошла автокатастрофа, унесшая жизни людей. Герою удалось избежать ответственности, однако его мучают угрызения совести. Фильм принес неожиданный успех и несколько выигранных номинаций. Критики отмечают потенциал, который фильм сможет реализовать на зарубежных кинофестивалях.