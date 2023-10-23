Тюменец снял фильм и планирует показать его за рубежом

Posted Сегодня, 14:16
Published Сегодня, 14:16
Modified Сегодня, 14:18
Updated Сегодня, 14:18
Кинокартина «Не спеши» повествует о герои, по вине которого произошла автокатастрофа, унесшая жизни людей. Герою удалось избежать ответственности, однако его мучают угрызения совести. Фильм принес неожиданный успех и несколько выигранных номинаций. Критики отмечают потенциал, который фильм сможет реализовать на зарубежных кинофестивалях.
Сюжет рожден из личного страха Юрия Шевченко перед автомобилями. История, повлиявшая на режиссера, связана с его родственником, попавшим в аварию — та трагедия унесли жизни четырех людей, сообщает NEFT.
Отклик картина получила не только от критиков и зрителей, но также известного Российского эстрадного певца Михаила Бублика, давшего свое согласие на использование песни «Дует ветер» в фильме «Не спеши».
Для показа за границей необходимо сделать много работ: сделать субтитры на другом языке, провести цветокоррекцию, обновить монтаж. Для этого режиссеру Юрию Шевченко необходимо собрать 300 000 рублей.