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Тюменец снял фильм и планирует показать его за рубежом

Тюменец снял фильм и планирует показать его за рубежом

23 октября 2023, 14:16
Фото: 1MI
Короткометражный фильм «Не спеши» уже получил некоторые награды с разных отечественных кинофестивалей. Теперь режиссер хочет покорить зарубежные премии.

Кинокартина «Не спеши» повествует о герои, по вине которого произошла автокатастрофа, унесшая жизни людей. Герою удалось избежать ответственности, однако его мучают угрызения совести. Фильм принес неожиданный успех и несколько выигранных номинаций. Критики отмечают потенциал, который фильм сможет реализовать на зарубежных кинофестивалях.

Сюжет рожден из личного страха Юрия Шевченко перед автомобилями. История, повлиявшая на режиссера, связана с его родственником, попавшим в аварию — та трагедия унесли жизни четырех людей, сообщает NEFT.

Отклик картина получила не только от критиков и зрителей, но также известного Российского эстрадного певца Михаила Бублика, давшего свое согласие на использование песни «Дует ветер» в фильме «Не спеши».

Для показа за границей необходимо сделать много работ: сделать субтитры на другом языке, провести цветокоррекцию, обновить монтаж. Для этого режиссеру Юрию Шевченко необходимо собрать 300 000 рублей.

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#Общество#Тюмень#Тюменская область#Фильм#Автомобили#Награды#Режиссер#Кинофестивали#Сбор средств#Трагедия#Дмитрий Балобанов
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