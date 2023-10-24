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Posted 24 октября, 16:38

Published 24 октября, 16:38

Modified 24 октября, 16:48

Updated 24 октября, 16:48

Итоги дня в Тюмени: сгорел водитель, чиновникам прибавят суточные, построят развязку

Итоги дня в Тюмени: сгорел водитель, чиновникам прибавят суточные, построят развязку

24 октября 2023, 16:38
Фото: nashgorod.ru
Дайджест событий за 24 октября в Тюменской области.
Сюжет
Итоги

Тюменские власти «заморозили» проект нового Ледового дворца из-за нехватки денег

Несколько лет назад в Ишиме планировалось построить Ледовый дворец, в котором будут размещены несколько спортивных зон. Однако реализация проекта была приостановлена и когда он будет принят в работу пока неизвестно. Всему виной — отсутствие денег.

«Место под строительство Ледового дворца в Ишиме определено, проектно-сметная документация готова. Возведение объекта начнётся при поступлении финансирования», — пояснили в правительстве региона.

Вместо спортивного комплекса в Ишиме построят поликлинику — это сейчас наиболее приоритетное отправление, отмечено в официальном комментарии.

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В Тюмени построят новую дорогу и расширят старый тракт

В региональной столице построят вторую объездную дорогу, которая соединит развязку Боровский — Богандинский.

«Как раз от нее и пойдет новая автодорога, которая пересечет Червишевский тракт и выйдет на Московский в районе деревни Посохово», — пояснил начальник ГУС ТО.

В настоящее время проект находится в стадии проектирования, но уже известно, что он обойдется государственной казне в несколько десятков миллиардов рублей.

Кроме того, планируется расширить до четырех полос автодорогу по Салаирскому тракту. Реконструкция коснется участка трассы от развязки на объездной дороге. Этот проект также пока не готов.

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Тюменская семья приютила лабрадора погибшего на СВО бойца

Тюменские волонтеры помогли лабрадору из Туапсинского района найти новую семью и оплатить его перевозку.

Голодный и измученный пес, оставшись без хозяина, который погиб на СВО, обитал на пляже поселка Недуг. Собаке никто не хотел помочь, тогда одна неравнодушная местная жительница обратилась к своей знакомой тюменке. Так история пса стала известна нашим волонтерам, которые собрали деньги на его транспортировку, договорились с зоотакси и даже нашли семью, готовую взять четвероного себе.

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В Тюменской области за год спрос на ипотеку вырос в два раза

За девять месяцев 2022 года жители Тюменской области оформили 17 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму в 40 млрд рублей. В этом году за тот же период в регионе эта сумма составила уже 78 млрд рублей.

По мнению главы областного управления строительства Павла Перевалова, росту спроса на ипотеку способствуют федеральные жилищные программы и региональные. В 2023 году из областного бюджета на эти цели было выделено порядка 3,5 млрд рублей.

Тюменским командированным чиновникам увеличат размер суточных

Региональный депфинансов предложил увеличить размер суточных для госслужащих, уезжающих в командировки. Размер таких выплат не менялся с 2019 года и должен быть увеличен на 100 рублей.

Сейчас чиновники во время рабочих поездок получают по 400 рублей на сутки, и по 600 рублей при командировании в столицу страны.

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В Тюмени при пожаре «ГАЗели» заживо сгорел водитель

Сегодня днем на улице Советской в Тюмени загорелась «ГАЗель». В это время внутри автомобиля находился мужчина. Из автомобиля он не смогу выбраться и сгорел в нем заживо.

Сейчас ЧП занимаются местные следователи. Уже известно, что погибшему было 57 лет, а причиной происшествия возможно стало возгорание оборудования, которое находилось в фургоне.

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