Итоги дня в Тюмени: сгорел водитель, чиновникам прибавят суточные, построят развязку

Голодный и измученный пес, оставшись без хозяина, который погиб на СВО, обитал на пляже поселка Недуг. Собаке никто не хотел помочь, тогда одна неравнодушная местная жительница обратилась к своей знакомой тюменке. Так история пса стала известна нашим волонтерам, которые собрали деньги на его транспортировку, договорились с зоотакси и даже нашли семью, готовую взять четвероного себе.