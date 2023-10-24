Итоги дня в Тюмени: сгорел водитель, чиновникам прибавят суточные, построят развязку

Posted 24 октября, 16:38
Published 24 октября, 16:38
Modified 24 октября, 16:48
Updated 24 октября, 16:48
Несколько лет назад в Ишиме планировалось построить Ледовый дворец, в котором будут размещены несколько спортивных зон. Однако реализация проекта была приостановлена и когда он будет принят в работу пока неизвестно. Всему виной — отсутствие денег.
«Место под строительство Ледового дворца в Ишиме определено, проектно-сметная документация готова. Возведение объекта начнётся при поступлении финансирования», — пояснили в правительстве региона.
Вместо спортивного комплекса в Ишиме построят поликлинику — это сейчас наиболее приоритетное отправление, отмечено в официальном комментарии.
В региональной столице построят вторую объездную дорогу, которая соединит развязку Боровский — Богандинский.
«Как раз от нее и пойдет новая автодорога, которая пересечет Червишевский тракт и выйдет на Московский в районе деревни Посохово», — пояснил начальник ГУС ТО.
В настоящее время проект находится в стадии проектирования, но уже известно, что он обойдется государственной казне в несколько десятков миллиардов рублей.
Кроме того, планируется расширить до четырех полос автодорогу по Салаирскому тракту. Реконструкция коснется участка трассы от развязки на объездной дороге. Этот проект также пока не готов.
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