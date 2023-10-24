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Posted 24 октября, 08:21

Published 24 октября, 08:21

Modified 24 октября, 08:23

Updated 24 октября, 08:23

В Тюмени расширят Салаирский тракт

В Тюмени расширят Салаирский тракт

24 октября 2023, 08:21
Фото: 1MI
В Тюмени расширят до четырех полос автодорогу по Салаирскому тракту. Об этом сообщил руководитель Главного управления строительства Тюменской области Павел Перевалов во время прямого эфира в группе «ЦУР Тюменской области.

По его словам, реконструкция коснется участка трассы от развязки на объездной дороге до деревни Решетникова. В настоящее время уже начались работы по разработке проектной документации.

«Работа довольно трудоемкая, участок сложный, потому что в расширение автодороги придется вовлечь большое число земельных участков, провести работы по переносу множества инженерных коммуникаций», — пояснил Павел Перевалов.

По Салаирскому тракту расположено много данных обществ, база отдыха Верхний бор. Здесь регулярно образуются километровые заторы, поэтому расширение данного участка дороги необходимо для того, чтобы существенно улучшить дорожную ситуацию.

Правда, пока точные сроки проведения работ по расширению Салаирского тракта до 4-х полос неизвестны. По словам Павла Перевалова, работы по разработке проекта строительства будут завершены в 2024 году.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени построят новый мост над Транссибирской магистралью. Новую магистраль возведут в створе улицы Тульская с выходом на Николая Федорова. Такие данные указаны в Генплане города.

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#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Строительство#Тюменская область#Новости тюмени#Дорожное строительство#Салаирский тракт
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