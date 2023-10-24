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Posted 24 октября, 15:26

Published 24 октября, 15:26

Modified 24 октября, 15:28

Updated 24 октября, 15:28

Жительница Тюмени стала финалисткой международного конкурса красоты

Жительница Тюмени стала финалисткой международного конкурса красоты

24 октября 2023, 15:26
Фото: 1MI
Маркетолог Александра Копанева прошла в финал международного конкурса красоты «Мисс Офис — 2023».
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Конкурс

Для девушки это первый конкурс красоты, в котором она приняла участие. Произошло это совершенно случайно — она всего лишь заполнила анкету, после чего прошла кастинг и вот уже в полуфинале. Александра стала единственной представительницей города.

«Главное — победа, но на пути к ней можно собрать немало приятных бонусов: новый опыт, приятные знакомства, развитие своих личностных качеств, выход из зоны комфорта, преодоление внутренних „зажимов“ и даже знания», — поделилась участница конкурса с порталом 72.ru.

Уже в конце следующего месяца в Москве станет известно имя победительницы конкурса, которая заберет с собой диадему и денежный приз в размере 3 миллионов рублей.

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#Общество#Тюмень#Тюменская область#Конкурс#Тюменцы#Знакомства#Кастинг#Дмитрий Балобанов
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