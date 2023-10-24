Жительница Тюмени стала финалисткой международного конкурса красоты

Posted 24 октября, 15:26
Published 24 октября, 15:26
Modified 24 октября, 15:28
Updated 24 октября, 15:28
Для девушки это первый конкурс красоты, в котором она приняла участие. Произошло это совершенно случайно — она всего лишь заполнила анкету, после чего прошла кастинг и вот уже в полуфинале. Александра стала единственной представительницей города.
«Главное — победа, но на пути к ней можно собрать немало приятных бонусов: новый опыт, приятные знакомства, развитие своих личностных качеств, выход из зоны комфорта, преодоление внутренних „зажимов“ и даже знания», — поделилась участница конкурса с порталом 72.ru.
Уже в конце следующего месяца в Москве станет известно имя победительницы конкурса, которая заберет с собой диадему и денежный приз в размере 3 миллионов рублей.