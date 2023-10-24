Тюменская область бьет рекорды по смертности младенцев

Posted 24 октября, 14:38
Published 24 октября, 14:38
Modified 24 октября, 14:40
Updated 24 октября, 14:40
За период с января по август 2023 года в Тюменской области умерло 42 младенца в возрасте до одного года, сообщает «Тюменьстат». Данный показатель значительно ниже, чем в соседних регионах.
Так, в ХМАО и ЯНАО показатель смертности за аналогичный период достиг 29 и 16 единиц соответственно. Отметим, данные за этот же промежуток времени в 2022 году были значительно хуже: в ХМАО погибли 38 малышей, в ЯНАО — 21. В Тюменской области изменение оказалось небольшим. В прошлом году число погибших достигало 43.