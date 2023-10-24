Тюменская область бьет рекорды по смертности младенцев

Так, в ХМАО и ЯНАО показатель смертности за аналогичный период достиг 29 и 16 единиц соответственно. Отметим, данные за этот же промежуток времени в 2022 году были значительно хуже: в ХМАО погибли 38 малышей, в ЯНАО — 21. В Тюменской области изменение оказалось небольшим. В прошлом году число погибших достигало 43.