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Posted 24 октября, 14:38

Published 24 октября, 14:38

Modified 24 октября, 14:40

Updated 24 октября, 14:40

Тюменская область бьет рекорды по смертности младенцев

Тюменская область бьет рекорды по смертности младенцев

24 октября 2023, 14:38
Фото: 1MI
Регион стал рекордсменом «тюменской матрешки» по смертям детей в возрасте до года.
Сюжет
Дети

За период с января по август 2023 года в Тюменской области умерло 42 младенца в возрасте до одного года, сообщает «Тюменьстат». Данный показатель значительно ниже, чем в соседних регионах.

Так, в ХМАО и ЯНАО показатель смертности за аналогичный период достиг 29 и 16 единиц соответственно. Отметим, данные за этот же промежуток времени в 2022 году были значительно хуже: в ХМАО погибли 38 малышей, в ЯНАО — 21. В Тюменской области изменение оказалось небольшим. В прошлом году число погибших достигало 43.

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#Общество#Тюмень#Дети#Тюменская область#ЯНАО#ХМАО#Тюменьстат#Дмитрий Балобанов
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