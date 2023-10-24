В Тюмени орда тараканов уже полгода штурмует многоэтажку

Posted 24 октября, 10:36
Published 24 октября, 10:36
Modified 24 октября, 10:38
Updated 24 октября, 10:38
В борьбе с тараканами не помогают ни отрава, ни ловушки. Специальная обработка, проводимая ранее местной управляющей компанией также не принесла ожидаемых результатов, сообщает 72.ru.
По словам жительницы дома Анны Орловой, управляющая компания прилагает недостаточно усилий. Их попытки заканчиваются на обработке подвалов. Тараканы же бегут на верхние этажи и пробираются в квартиры через трубопровод, вентиляцию и коридоры. Помогают жильцам лишь собственно установленные ловушки, однако и это никак не умаляет проблемы: вредители все равно кишат повсюду.
Отметим, управляющая компания «Вектор» за всю время получила всего одну жалобу на тараканов, после чего и были предприняты меры в виде реализации специальной обработки. Компания рекомендует жильцам обратиться в Роспотребнадзор в том случае, если проблема все еще не устранена.