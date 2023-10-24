В Тюмени орда тараканов уже полгода штурмует многоэтажку

Отметим, управляющая компания «Вектор» за всю время получила всего одну жалобу на тараканов, после чего и были предприняты меры в виде реализации специальной обработки. Компания рекомендует жильцам обратиться в Роспотребнадзор в том случае, если проблема все еще не устранена.